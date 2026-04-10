120 طنًا من المساعدات الإنسانية إلى جنوب لبنان: “سطوح بيروت” تصل إلى أكثر من 65,000 شخص
10 April 2026
1 hr ago
source: tayyar.org
في إطار استجابتها الإنسانية المستمرة، نفّذت جمعية “سطوح بيروت” تدخّلًا إغاثيًا واسع النطاق بين 2 آذار و8 نيسان 2026، استفاد منه أكثر من 65,100 شخص في مختلف أنحاء لبنان.
وخلال شهر واحد فقط، وزّعت الجمعية أكثر من 323,900 مادة إغاثية، شملت:
أكثر من 70,000 قطعة ملابس،
61,300 حقيبة نظافة،
30,000 حقيبة كرامة،
28,000 ليتر من المياه،
بالإضافة إلى وجبات ساخنة، وحليب أطفال، وأدوية أساسية، وحصص غذائية.
وامتدّت التغطية الجغرافية لهذا التدخّل من عكار وطرابلس شمالًا، مرورًا بالبقاع وجبل لبنان، وصولًا إلى الجنوب، بما يضمن وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر تأثرًا.
وبالتوازي، تم إيصال 120 طنًا من المساعدات الإنسانية إلى جنوب لبنان بالتنسيق مع الجيش اللبناني، في إطار جهود مشتركة لدعم المجتمعات الأكثر هشاشة وتعزيز صمودها.
ويعكس هذا التدخّل التزام “سطوح بيروت” بالاستجابة السريعة، وصون الكرامة الإنسانية، وتعزيز روح التضامن، في ظل التحديات المستمرة التي تواجهها العائلات اللبنانية في أعقاب الحرب.
نتوجّه بجزيل الشكر لكل من ساهم ودعم ووقف إلى جانبنا، مما مكّننا من الاستمرار في رسالتنا وتوسيع نطاق أنشطتنا.
للاطلاع على طرق التبرّع، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.stouhbeirut.org
أو متابعة صفحاتنا عبر وسائل ا
صحيفة لاكروا عن وزير الخارجية الفرنسي:
- إضعاف الدولة اللبنانية وتأجيج التوترات بين الطوائف يؤدي لتقوية حزب الله
- على إسرائيل وقف ضرب البنية التحتية المدنية وعدم احتلال جنوب لبنان
- على حزب الله تسليم أسلحته للدولة اللبنانية
11 :14
باسيل: نؤيد "بيروت منزوعة السلاح" والتطبيق يتطلب ضماناً بعدم الإحتلال ونزعاً للسلاح من كل حامل له تتمة
10 :58
"القناة 12" الإسرائيلية: انقطاعات في شبكة الكهرباء بكريات شمونة والمطلة عقب الرشقة الصاروخية الأخيرة من لبنان
10 :50
حزب الله: استهدفنا بمسيرة دبابة ميركافا جنوب شرق معتقل الخيام وحققنا إصابة مباشرة
10 :26
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: دوي صفارات الإنذار في منطقة الغجر شمالي إسرائيل
10 :15
أدرعي: انذار عاجل وخطير! تتمة
Other stories
باسيل: نؤيد "بيروت منزوعة السلاح" والتطبيق يتطلب ضماناً بعدم الإحتلال ونزعاً للسلاح من كل حامل له
أدرعي: انذار عاجل وخطير!
زامير يلوّح بتصعيد جديد: عملياتنا مستمرة في لبنان!
جنبلاط: الأميركيون تخلّوا عنا.. هل سيضحّون بكل لبنان!؟
"عقدتان" تخنقان الهدنة.. النفط في هرمز والنار في لبنان
عون يكلّف مصرفيين التفاوض مع صندوق النقد! (الأخبار)
تهديد جدي بتحويل بيروت إلى نسخة من الضاحية (المدن)
حين يسقط الردع و تبقى الدولة (اللواء)
مظلة دبلوماسية مساندة للبنان؟ (الجمهورية)
ما رسائل «الأربعاء الأسود»؟ (الجمهورية)
لبنان يتمسك بحصرية التفاوض والسلاح... وهذا ما قاله سلام للشرق الأوسط
المساعي الفرنسية لوقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان تواجه حائطاً أميركياً (الشرق الأوسط)
أسرار الصحف ليوم لجمعة 10 نيسان 2026
عناوين الصحف ليوم الجمعة 10 نيسان 2026
كابوس تموز في بنت جبيل: الحزب يعيد «الشمال» الى دائرة النار
"الحزب" يستهدف الجنود الإسرائيلين في مواقعهم..
مفاوضات مرتقبة بين إسرائيل ولبنان الأسبوع المقبل في واشنطن
مصادر للميادين: لا وفد تفاوض في إسلام آباد... ولا محادثات مع استمرار الحرب على لبنان
مصدر ينفي وصول وفد إيراني إلى إسلام آباد ويؤكد تعليق المفاوضات بسبب الهجوم الإسرائيلي على لبنان
ترامب أبلغ نتنياهو بضرورة تخفيف الهجمات على لبنان
فليك يطالب بتوضيحات بعد عدم احتساب لمسة يد أمام أتلتيكو مدريد
-
-
10 April 2026
-
إقالة وزير الري في الجزائر بعد أزمة عطش “حرمت الرئيس تبون من النوم”
-
-
10 April 2026
-
باسيل: نؤيد "بيروت منزوعة السلاح" والتطبيق يتطلب ضماناً بعدم الإحتلال ونزعاً للسلاح من كل حامل له
-
-
-
10 April 2026
-
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في باكستان وأفغانستان إلى 222 خلال ثلاثة أسابيع
-
-
-
10 April 2026
-
جينات تتحكم في فاعلية حقن فقدان الوزن
-
-
10 April 2026
-
أدرعي: انذار عاجل وخطير!
-
-
-
10 April 2026
-
ترمب يدعم أوربان قبيل انتخابات حاسمة في المجر
-
-
10 April 2026
-
زامير يلوّح بتصعيد جديد: عملياتنا مستمرة في لبنان!
-
-
-
10 April 2026
-
ترمب يدعم أوربان قبيل انتخابات حاسمة في المجر
-
-
-
10 April 2026
-
قانونيا.. هل تستطيع إيران فرض رسوم في هرمز؟
-
-
-
10 April 2026