في إطار استجابتها الإنسانية المستمرة، نفّذت جمعية “سطوح بيروت” تدخّلًا إغاثيًا واسع النطاق بين 2 آذار و8 نيسان 2026، استفاد منه أكثر من 65,100 شخص في مختلف أنحاء لبنان.



وخلال شهر واحد فقط، وزّعت الجمعية أكثر من 323,900 مادة إغاثية، شملت:

أكثر من 70,000 قطعة ملابس،

61,300 حقيبة نظافة،

30,000 حقيبة كرامة،

28,000 ليتر من المياه،

بالإضافة إلى وجبات ساخنة، وحليب أطفال، وأدوية أساسية، وحصص غذائية.



وامتدّت التغطية الجغرافية لهذا التدخّل من عكار وطرابلس شمالًا، مرورًا بالبقاع وجبل لبنان، وصولًا إلى الجنوب، بما يضمن وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر تأثرًا.



وبالتوازي، تم إيصال 120 طنًا من المساعدات الإنسانية إلى جنوب لبنان بالتنسيق مع الجيش اللبناني، في إطار جهود مشتركة لدعم المجتمعات الأكثر هشاشة وتعزيز صمودها.



ويعكس هذا التدخّل التزام “سطوح بيروت” بالاستجابة السريعة، وصون الكرامة الإنسانية، وتعزيز روح التضامن، في ظل التحديات المستمرة التي تواجهها العائلات اللبنانية في أعقاب الحرب.



نتوجّه بجزيل الشكر لكل من ساهم ودعم ووقف إلى جانبنا، مما مكّننا من الاستمرار في رسالتنا وتوسيع نطاق أنشطتنا.



للاطلاع على طرق التبرّع، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.stouhbeirut.org

أو متابعة صفحاتنا عبر وسائل ا