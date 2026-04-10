أكد الرئيس السابق للحزب التقدمي الديمقراطي وليد جنبلاط، أنّ "مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان "ATFL" هي لوبي لبناني أصيل يحمل أهدافًا وطنية ويضع المصلحة اللبنانية أولًا، وهي ليست ضمن اللوبي اللبناني الذي يتماهى في واشنطن مع الأجندة الإسرائيلية وأهدافها".

ويأتي هذا التأكيد في أعقاب تصريحات صحافية أدلى بها جنبلاط لصحيفة "لوريان لوجور"، حيث أوضح، ردًا على سؤال حول احتمال أن يشمل اتفاق وقف إطلاق النار "الأميركي–الإيراني لبنان.



وقال: "من الواضح أن الأميركيين تخلّوا عنا بفعل تأثير اللوبي اللبناني في واشنطن المؤيد لإسرائيل".



وسأل: "هل سيضحّون بكل لبنان من أجل مشاريعهم المؤيدة لإسرائيل؟".

