"عقدتان" تخنقان الهدنة.. النفط في هرمز والنار في لبنان
10 April 2026
10 April 2026
source: Skynews
شهد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران مزيدا من التوتر، الجمعة، قبل يوم واحد من بدء المفاوضات بينهما في باكستان إذ اتهمت واشنطن طهران بخرق وعودها بشأن مضيق هرمز، في حين ىشنت إسرائيل هجمات على لبنان واعتبرت إيران ذلك انتهاكا للهدنة.
ولا مؤشر على أن إيران تنهي إغلاقها شبه الكامل للمضيق، وهو إغلاق تسبب في أسوأ اضطراب على الإطلاق في إمدادات الطاقة العالمية.
وأشارت طهران إلى الهجمات الإسرائيلية المستمرة على لبنان باعتبارها نقطة خلاف رئيسية.
وشنت إسرائيل أعنف ضرباتها خلال الحرب الحالية على لبنان يوم الأربعاء.
وكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منشور على منصة تروث سوشال في وقت متأخر الخميس أن إيران تقوم "بعمل سيئ للغاية" فيما يتعلق بالسماح بمرور النفط عبر المضيق. وقال "هذا ليس الاتفاق الذي بيننا!"
وفي منشور منفصل، قال إن النفط سيبدأ في التدفق مرة أخرى دون ذكر الإجراءات التي قد تتخذها الولايات المتحدة.
في الساعات الأربع والعشرين الأولى من وقف إطلاق النار، الذي أعلنه ترامب يوم الثلاثاء، لم تعبر المضيق سوى ناقلة واحدة للمنتجات النفطية وخمس ناقلات للبضائع الجافة.
وكان يمر عبر المضيق قبل الحرب نحو خُمس التدفقات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال وما يصل إلى 140 سفينة يوميا.
وقالت الولايات المتحدة وإسرائيل إن وقف إطلاق النار لا يشمل لبنان، الذي شنت إسرائيل حملة عسكرية عليه الشهر الماضي – بالتوازي مع الحرب على إيران - للقضاء على حزب الله.
لكن إيران وباكستان، التي تضطلع بدور الوسيط، تقولان إن لبنان جزء واضح من الاتفاق.
وقال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، الذي من المتوقع أن يرأس وفد بلاده في المحادثات مع الوفد الأميركي بقيادة جي.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن لبنان وبقية أعضاء "المحور" من الحلفاء الإقليميين جزء لا يتجزأ من أي وقف لإطلاق النار.
وبعد أن رفضت الحكومة الإسرائيلية عرضا لإجراء محادثات مباشرة مع لبنان الشهر الماضي، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الخميس، إنه أصدر تعليمات ببدء محادثات سلام في أقرب وقت ممكن، والتي ستشمل نزع سلاح حزب الله.
وأضاف "ستركز المفاوضات على نزع سلاح حزب الله وإقامة علاقات سلمية بين إسرائيل ولبنان".
وقال مسؤول لبناني كبير لرويترز إن لبنان ظل يضغط طيلة يوم الأربعاء من أجل وقف إطلاق نار مؤقت لإتاحة المجال أمام محادثات أوسع مع إسرائيل، واصفا هذه الجهود بأنها "مسار منفصل ولكنه يتبع النموذج ذاته" للهدنة بين الولايات المتحدة وإيران.
Just in
09 :57
زامير يلوّح بتصعيد جديد: عملياتنا مستمرة في لبنان! تتمة
09 :53
120 طنًا من المساعدات الإنسانية إلى جنوب لبنان: “سطوح بيروت” تصل إلى أكثر من 65,000 شخص تتمة
09 :51
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: حزب الله بات معزولا في لبنان وفي جبهته الداخلية الاستراتيجية ومن مموليه ومزوديه بالسلاح
09 :47
قانونيا.. هل تستطيع إيران فرض رسوم في هرمز؟ (Skynews) تتمة
09 :41
حزب الله: استهدفنا بالصواريخ مستوطنة كريات شمونة رداً على خرق اسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار
09 :38
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مرتفعات الريحان في جزين
09 :57
-
-
-
-
-
-
-
-
