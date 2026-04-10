حين يسقط الردع و تبقى الدولة (اللواء)
10 April 2026
10 April 2026
source: tayyar.org
نادين سلام -
لا يزال لبنان عمومًا، وبيروت خصوصًا، يسدّدان فاتورة الحرب التي انخرط فيها حزب الله بشكل منفرد، إسنادًا لإيران وردًا على اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي. وقد تجلّى ذلك في الهجوم الأعنف الذي شنّه العدو الإسرائيلي في الثامن من نيسان، حيث استُبيحت بيروت الإدارية بمناطقها السكنية الآمنة، فخلّف أعدادًا كبيرة من الشهداء والجرحى ودمارًا واسعًا، إضافة إلى انكشاف أمني غير مسبوق في العاصمة، سواء في حماية أهلها أو في تأمين ما يزيد على مليون نازح لجأوا إليها هربًا من آلة الحرب في الجنوب والضاحية.
وقد تصاعدت وتيرة الهجمات ضمن عملية عسكرية وصفها إعلام العدو بأنها الأقوى منذ عمليات البايجر، تزامنًا مع انطلاق هدنة بين الولايات المتحدة وإيران، في رسالة واضحة تفصل المسار اللبناني عن الإيراني، وتفتح الباب أمام الاستفراد بلبنان بعد دخول طهران في مسار تفاوضي.
ومرة جديدة، يجد اللبناني نفسه أمام حقيقة أنه لا بديل عن الدولة وخيار الشرعية لحماية مصالحه. فقد حوّلت سياسات المحاور لبنان إلى ورقة تفاوض تُستخدم عند الحاجة وتُحرق عند انتفائها. في المقابل، تتمسك الدولة اللبنانية بحقها في التفاوض أسوة بسائر الدول، ساعية إلى فرض شروط تخدم الاستقرار وتحدّ من نزيف الدم والدمار الذي لم ينجح سلاح الحزب في وقفه، بل بات يشكّل عبئًا يفوق دوره كقوة ردع.
إن أمن العاصمة وتعزيز انتشار القوى الشرعية لم يعدا خيارًا بل ضرورة ملحّة، لمنع تحويل بيروت إلى منصة لإطلاق الصواريخ أو ساحة لعمليات عسكرية خارجة عن القانون، ولحماية المدنيين من أن يكونوا دروعًا بشرية. كما أن هذا الانتشار يسهم في تحييد البنى التحتية عن الاستهداف ويخفف من حدة الاحتقان الشعبي المتصاعد.
في المقابل، تبدو محاولة تحميل الحكومة مسؤولية الإخفاق محاولة اللهروب من تبعات قرارات أحادية أدخلت البلاد في دوامة من الأزمات. ومع ذلك، استعادت الدولة جزءًا من دورها، سواء عبر إدارة أزمة النزوح ضمن الإمكانات المحدودة، أو عبر الدفع نحو خيار التفاوض المباشر كوسيلة دبلوماسية لوقف الحرب.
إن أمن بيروت يبقى الضمانة الأساسية لاستقرار لبنان وتوازن قواه الداخلية. فقد شكّلت العاصمة تاريخيًا مساحة جامعة لكل الطوائف، وملاذًا لكل من هرب من ويلات الحروب، محافظة على نموذج العيش المشترك.
وفي المحصلة، فإن صون مؤسسات الدولة ومنع انهيارها يشكّل الركيزة الأساسية لحماية البلاد. إذ إن سقوط أي من هذه المؤسسات يفتح الباب أمام فراغ خطير قد تستغله إسرائيل لفرض واقع جديد يصعب تغييره لاحقًا. وكما قال شارل ديغول: "الدولة لا تقوم إلا بسلطة شرعية واحدة، وإلا تحوّلت إلى ساحة صراع”،لذلك، فإن استعادة الدولة لقرارها السيادي تبقى السبيل الوحيد لتجنيب لبنان مزيدًا من الانهيار و لعدم بقائه ساحة صراعات و تصفية حسابات.
08 :32
الخارجية الأميركية: بعض العناصر المرتبطة بالحكومة العراقية تواصل توفير غطاء سياسي ومالي وعملياتي للميليشيات
08 :25
"عقدتان" تخنقان الهدنة.. النفط في هرمز والنار في لبنان (Skynews) تتمة
08 :25
مسؤول باكستاني رفيع: لا شيء سيعرقل المفاوضات والانتهاكات البسيطة أمر متوقع
08 :19
تحذير لموظفي البيت الأبيض.. (Skynews) تتمة
08 :11
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها عقب رصد صواريخ من لبنان
08 :02
قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أطراف كفررمان وحبوش في منطقة النبطية كما طال منطقة الخريبة في خراج راشيا الفخار
مظلة دبلوماسية مساندة للبنان؟ (الجمهورية)
ما رسائل «الأربعاء الأسود»؟ (الجمهورية)
لبنان يتمسك بحصرية التفاوض والسلاح... وهذا ما قاله سلام للشرق الأوسط
المساعي الفرنسية لوقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان تواجه حائطاً أميركياً (الشرق الأوسط)
أسرار الصحف ليوم لجمعة 10 نيسان 2026
عناوين الصحف ليوم الجمعة 10 نيسان 2026
العدو يستعيد كابوس تموز في بنت جبيل: المقاومة تُعيد «الشمال» الى دائرة النار
"الحزب" يستهدف جنود الاحتلال في مواقعهم... ويطلق صواريخ بعيدة المدى نحو "أشدود"
مفاوضات مرتقبة بين إسرائيل ولبنان الأسبوع المقبل في واشنطن
مصادر للميادين: لا وفد تفاوض في إسلام آباد... ولا محادثات مع استمرار الحرب على لبنان
مصدر ينفي وصول وفد إيراني إلى إسلام آباد ويؤكد تعليق المفاوضات بسبب الهجوم الإسرائيلي على لبنان
ترامب أبلغ نتنياهو بضرورة تخفيف الهجمات على لبنان
"حزب الله" يستهدف مستوطنة نهاريا ومستوطنات اخرى
Le Conseil politique du Courant : inciter contre l’armée porte atteinte à la sécurité des Libanais… large soutien à la proposition de protection du Liban
مستشفى رزق: هذا الخبر عارٍ تمامًا عن الصحة
مبادرة "التيار": تحديات حماية لبنان والإنحياز لفكرة الدولة (رندا شمعون)
The Free Patriotic Movement’s Political Council: Incitement against the army threatens the safety of the Lebanese people… and broad support for the proposal to protect Lebanon
”المدن" تكشف حكاية المفاوضات مع اسرائيل ومسارها
سامي الجميل: ندعم مسار التفاوض
بين العدوان الخارجي وتماسك الداخل: لبنان أمام اختبار المصير...
الخبز الأسمر يتفوق على الأبيض.. بتأثير أنسب للسكر
"عقدتان" تخنقان الهدنة.. النفط في هرمز والنار في لبنان
تحذير لموظفي البيت الأبيض..
عون يكلّف مصرفيين التفاوض مع صندوق النقد! (الأخبار)
تهديد جدي بتحويل بيروت إلى نسخة من الضاحية (المدن)
مظلة دبلوماسية مساندة للبنان؟ (الجمهورية)
ما رسائل «الأربعاء الأسود»؟ (الجمهورية)
لبنان يتمسك بحصرية التفاوض والسلاح... وهذا ما قاله سلام للشرق الأوسط
المساعي الفرنسية لوقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان تواجه حائطاً أميركياً (الشرق الأوسط)
أسرار الصحف ليوم لجمعة 10 نيسان 2026
