مظلة دبلوماسية مساندة للبنان؟ (الجمهورية)
10 April 2026
source: tayyar.org
قال مصدر سياسي بارز لـ«الجمهورية»، إنّ اتصالات مكثفة أُجريت في اكثر من اتجاه خلال الساعات الأخيرة مع اكثر من طرف دولي وعربي، أفضت إلى تحقيق مظلة ديبلوماسية مساندة لموقف لبنان بطلب شموله ضمن اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وأميركا. وكشف المصدر انّ الجديد هو الموقف الأميركي الذي اكّد دخول لبنان ضمناً في خفض التصعيد وصولاً لوقف الضربات، أي انّ وقف إطلاق النار سيسري عليه ضمن الساعات المقبلة، وهذا ما تبلّغه المعنيون.
ورأى المصدر أنّ تمسك إيران وباكستان بشمول لبنان الاتفاق والموقف الأوروبيّ والبريطاني والتركي والمصري والقطري وغيرها من الدول، عطفاً على الصمود اللبناني، أدّى إلى تبدّل المشهد بعد الأربعاء الدموي، وبالتالي الأنظار إلى الساعات المقبلة لبدء سريان الاتفاق في لبنان وإطلاق المفاوضات، اللهمّ إلا إذا مارس نتنياهو جنوناً جديداً.
Just in
08 :32
الخارجية الأميركية: بعض العناصر المرتبطة بالحكومة العراقية تواصل توفير غطاء سياسي ومالي وعملياتي للميليشيات
08 :25
"عقدتان" تخنقان الهدنة.. النفط في هرمز والنار في لبنان (Skynews) تتمة
08 :25
مسؤول باكستاني رفيع: لا شيء سيعرقل المفاوضات والانتهاكات البسيطة أمر متوقع
08 :19
تحذير لموظفي البيت الأبيض.. (Skynews) تتمة
08 :11
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها عقب رصد صواريخ من لبنان
08 :02
قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أطراف كفررمان وحبوش في منطقة النبطية كما طال منطقة الخريبة في خراج راشيا الفخار
