اللواء: أسرار



لغز

أحاط غموض بمهمة وزير بارز في دولة كبرى، ومع المؤسسات المطلوب تقديم مساعدات لبنان لتجاوز العجز المحقق التزاماً بمتوجبات الحرب الدائرة.





غمز

تحملت ادارة المدافن في جمعية المقاصد كل نفقات دفن شهداء يوم الاربعاء الأسود في بيروت واللذين وصل عددهم الأولي الى اكثر من ثمانين شهيداً.







همس

حسب مصادر مطلعة فإن الاتصالات أوجدت حلاً للتمثيل في المفاوضات المباشرة، أي ستبدأ على مستوى السفراء، ثم الخطوات اللاحقة تأتي في ضوء التطورات!











البناء: خفايا وكواليس



خفايا

قال مصدر سياسي بارز إن انتقال رئيس الحكومة نواف سلام من عنوان لا أحد يفاوض عن لبنان إلا حكومته في احتجاج على ربط لبنان باتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وأميركا والذي برّر به الأميركيون التراجع عن قبول هذا الربط إلى الاتصال برئيس وزراء باكستان طلباً للربط ليس مجرد تبدل مفاجئ بالرأي الشخصي بل عمل منسق مع واشنطن التي أرادت التمهيد للعودة إلى الموافقة على الربط بعدما رسمت إيران معادلة هرمز مقابل لبنان بهذا الطلب اللبناني وتعويض “إسرائيل” بإحياء مسار التفاوض الإسرائيلي اللبناني الذي مضت الدعوة إليه لبنانياً عدة شهور ورفضت “إسرائيل” التجاوب معه إلا بعد قيام السلطة بنزع سلاح المقاومة ليتذكر بنيامين نتنياهو الدعوة فجأة ويعلن الاستجابة لها ويضع لها أهدافاً وسقوفاً يخاطب بها الداخل الإسرائيلي بما يناسب سردية النصر التي يرويها وهو يعلم أن مشروع الحرب على لبنان أصيب بانتكاسة كبيرة سواء بما أظهرته المقاومة من اقتدار وبأس أو بسبب معادلة إيران هرمز مقابل لبنان.



كواليس

المعادلة التي كانت واشنطن وتل أبيب تعملان عليها تقوم على التراجع أمام إيران في منطقة الخليج لضمان فتح مضيق هرمز صمام الاقتصاد العالمي الذي أتقنت إيران استخدامه مقابل السعي لضمان هيمنة “إسرائيل” على المشرق العربي، لكن إصرار إيران على ربط لبنان باتفاق وقف النار ووضع معادلة هرمز مقابل لبنان أحبط المشروع وأعاد الأمور إلى الخيارات الصفرية بين العودة للحرب أو تمديد مظلة التسويات لتشمل لبنان وعندما قرّرت واشنطن خيار التمسك بالتسوية بدأت تظهر عمليّات تموضع لم تكتمل بعد للأطراف التي تعمل تحت راية واشنطن سواء في الكيان أو في لبنان لمحاولة صياغة مضمون تسوية تعوّض بعض الخسائر سواء بإعادة ربط الاحتلال بسلاح المقاومة أو بالحديث عن اتفاق سلام وهي أهداف تفوق طاقة القوى التي تحملها بعدما ظهرت معادلة المقاومة كما سيظهر مع تأطير مستقبل سلاح المقاومة بمعادلة لبنانيّة داخليّة وفصلها عن مستقبل الاحتلال.









نداء الوطن: أسرار





مصادر مطلعة تكشف أن قياديين عسكريين من "حماس" و "الجهاد الإسلامي" يعملون ضمن غرفة عمليات مشتركة مع "حزب اللّه" والحرس الثوري لقيادة المعركة في جنوب لبنان وبتنسيق الهجمات ضد إسرائيل ووضع خطط دقيقة لتحقيق الأهداف.



استياء واسع في صيدا نتيجة تواجد قياديين من "سرايا المقاومة" في أحياء مأهولة ما أدّى إلى استهداف إسرائيل أحد مقاهي كورنيش صيدا للقضاء على قائد تنظيم "السرايا اللبنانية" في شبعا – العرقوب ماهر حمدان، مع سبعة آخرين في حادثة أدخلت المدينة في دوّامة من القلق.



سأل مراقبون: هل استهداف مبنى قريب جدًا من مقر الرئيس نبيه برّي في عين التينة رسالة عاجلة له بعدما ثبت أن حركة "أمل" جنبًا إلى جنب مع "حزب اللّه"؟ ويتابع المراقبون: تابعوا ما سيصدر في واشنطن في خصوص جماعة برّي.