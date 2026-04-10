عناوين الصحف ليوم الجمعة 10 نيسان 2026
-
10 April 2026
-
5 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
الأخبار: سلطة إحتلال... لا سلطة وصاية
النهار: ملفّ خاص من "النهار": لبنان "مِن حرب إلى حرب... كفى"
الجمهورية: هدنة ثم تفاوض بين دولتين
عون أسس لأرضية تفاوض تنهي الخرب
الديار: لبنان والمنعطف الخطير... نتانياهو يُريد التفاوض «تحت النار»!
ترامب يتدخل لخفض التصعيد... وجلسة حكومية متوترة
اللواء: واشنطن تستضيف مفاوضات وقف النار الثلاثاء.. ولبنان لاعتماد «الإنموذج الباكستاني»
قرار مصيري بحصر السلاح في بيروت.. وشكوى لمجلس الأمن وتحرك عربي ودولي لسلام
البناء: إيران تربح معركة ضم لبنان إلى اتفاق وقف النار: ترامب يوافق وسلام يستلحق | سيناريو تفاوضي لبناني إسرائيلي يلتقي على سلاح المقاومة… ماذا عن الأرض؟ | المقاومة تخوض عمليات بطولية دفاعاً عن بنت جبيل والخيام والاحتلال يتراجع
المدن: الحرب على لبنان: نتيناهو فتح باب المفاوضات.. لكن حربه مستمرة
نداء الوطن: بيروت تتحرّر من سلاح الميليشيا
لبنان يسلك طريق السلام رغم الصعوبات
l'orient le jour: Liban-Israël : des négociations directes en vue... sous le feu et sous conditions
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: «طاولة» إسلام آباد تحت حصار الأزمات: فجوات عميقة تباعد بين طهران وواشنطن
الأنباء الكويتية: نتنياهو: مفاوضات مباشرة مع لبنان «في أقرب وقت ممكن» .. وتقارير إعلامية: تبدأ مطلع الأسبوع المقبل بين سفيري إسرائيل ولبنان في واشنطن بوساطة السفير الأميركي لدى بيروت
لبنان يقدم شكوى حول الاعتداءات الإسرائيلية أمام مجلس الأمن ويطلب من باكستان أن يشمله اتفاق وقف إطلاق النار
-
Just in
-
08 :32
الخارجية الأميركية: بعض العناصر المرتبطة بالحكومة العراقية تواصل توفير غطاء سياسي ومالي وعملياتي للميليشيات
-
08 :25
"عقدتان" تخنقان الهدنة.. النفط في هرمز والنار في لبنان (Skynews) تتمة
-
08 :25
مسؤول باكستاني رفيع: لا شيء سيعرقل المفاوضات والانتهاكات البسيطة أمر متوقع
-
08 :19
تحذير لموظفي البيت الأبيض.. (Skynews) تتمة
-
08 :11
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها عقب رصد صواريخ من لبنان
-
08 :02
قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أطراف كفررمان وحبوش في منطقة النبطية كما طال منطقة الخريبة في خراج راشيا الفخار
-
-
Other stories
-
-
-
العدو يستعيد كابوس تموز في بنت جبيل: المقاومة تُعيد «الشمال» الى دائرة النار
-
"الحزب" يستهدف جنود الاحتلال في مواقعهم... ويطلق صواريخ بعيدة المدى نحو "أشدود"
-
مفاوضات مرتقبة بين إسرائيل ولبنان الأسبوع المقبل في واشنطن
-
مصادر للميادين: لا وفد تفاوض في إسلام آباد... ولا محادثات مع استمرار الحرب على لبنان
-
مصدر ينفي وصول وفد إيراني إلى إسلام آباد ويؤكد تعليق المفاوضات بسبب الهجوم الإسرائيلي على لبنان
-
ترامب أبلغ نتنياهو بضرورة تخفيف الهجمات على لبنان
-
"حزب الله" يستهدف مستوطنة نهاريا ومستوطنات اخرى
-
Le Conseil politique du Courant : inciter contre l’armée porte atteinte à la sécurité des Libanais… large soutien à la proposition de protection du Liban
-
مستشفى رزق: هذا الخبر عارٍ تمامًا عن الصحة
-
مبادرة "التيار": تحديات حماية لبنان والإنحياز لفكرة الدولة (رندا شمعون)
-
The Free Patriotic Movement’s Political Council: Incitement against the army threatens the safety of the Lebanese people… and broad support for the proposal to protect Lebanon
-
”المدن" تكشف حكاية المفاوضات مع اسرائيل ومسارها
-
سامي الجميل: ندعم مسار التفاوض
-
بين العدوان الخارجي وتماسك الداخل: لبنان أمام اختبار المصير...
-
EXCLUSIVE
خاص - مشاورات رئاسية لمفاوضة إسرائيل.. شكل تفاوضي جديد؟
-
شو الوضع؟ خطوات متزامنة ورسائل بين السلطة وواشنطن... نافذة التفاوض فُتِحت فمتى وقف الحرب؟
-
EXCLUSIVE
كواليس - الأحداث الدموية أحيت العلاقة بين مرجعيتين.. ولقاء قريب!
-
EXCLUSIVE
خاص - تجاهل دولي لإغاثة لبنان.. مصادر رسمية تشرح الأسباب
-
"أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي: هؤلاء هم من سيتفاوضون معنا!
-
"أكسيوس": موافقة نتنياهو على التفاوض مع لبنان جاءت بطلب من ويتكوف
-
-
Just in
-
-
-
-
-
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
الخبز الأسمر يتفوق على الأبيض.. بتأثير أنسب للسكر
-
-
10 April 2026
-
"عقدتان" تخنقان الهدنة.. النفط في هرمز والنار في لبنان
-
-
-
10 April 2026
-
تحذير لموظفي البيت الأبيض..
-
-
-
10 April 2026
-
عون يكلّف مصرفيين التفاوض مع صندوق النقد! (الأخبار)
-
-
-
10 April 2026
-
تهديد جدي بتحويل بيروت إلى نسخة من الضاحية (المدن)
-
-
-
10 April 2026
-
حين يسقط الردع و تبقى الدولة (اللواء)
-
-
-
10 April 2026
-
مظلة دبلوماسية مساندة للبنان؟ (الجمهورية)
-
-
-
10 April 2026
-
ما رسائل «الأربعاء الأسود»؟ (الجمهورية)
-
-
-
10 April 2026
-
لبنان يتمسك بحصرية التفاوض والسلاح... وهذا ما قاله سلام للشرق الأوسط
-
-
-
10 April 2026
-
المساعي الفرنسية لوقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان تواجه حائطاً أميركياً (الشرق الأوسط)
-
-
-
10 April 2026