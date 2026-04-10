

الأخبار: سلطة إحتلال... لا سلطة وصاية













النهار: ملفّ خاص من "النهار": لبنان "مِن حرب إلى حرب... كفى"













الجمهورية: هدنة ثم تفاوض بين دولتين

عون أسس لأرضية تفاوض تنهي الخرب













الديار: لبنان والمنعطف الخطير... نتانياهو يُريد التفاوض «تحت النار»!

ترامب يتدخل لخفض التصعيد... وجلسة حكومية متوترة













اللواء: واشنطن تستضيف مفاوضات وقف النار الثلاثاء.. ولبنان لاعتماد «الإنموذج الباكستاني»

قرار مصيري بحصر السلاح في بيروت.. وشكوى لمجلس الأمن وتحرك عربي ودولي لسلام















البناء: إيران تربح معركة ضم لبنان إلى اتفاق وقف النار: ترامب يوافق وسلام يستلحق | سيناريو تفاوضي لبناني إسرائيلي يلتقي على سلاح المقاومة… ماذا عن الأرض؟ | المقاومة تخوض عمليات بطولية دفاعاً عن بنت جبيل والخيام والاحتلال يتراجع













المدن: الحرب على لبنان: نتيناهو فتح باب المفاوضات.. لكن حربه مستمرة













نداء الوطن: بيروت تتحرّر من سلاح الميليشيا

لبنان يسلك طريق السلام رغم الصعوبات













l'orient le jour: Liban-Israël : des négociations directes en vue... sous le feu et sous conditions











عناوين بعض الصحف العربية







الشرق الأوسط السعودية: «طاولة» إسلام آباد تحت حصار الأزمات: فجوات عميقة تباعد بين طهران وواشنطن











الأنباء الكويتية: نتنياهو: مفاوضات مباشرة مع لبنان «في أقرب وقت ممكن» .. وتقارير إعلامية: تبدأ مطلع الأسبوع المقبل بين سفيري إسرائيل ولبنان في واشنطن بوساطة السفير الأميركي لدى بيروت

لبنان يقدم شكوى حول الاعتداءات الإسرائيلية أمام مجلس الأمن ويطلب من باكستان أن يشمله اتفاق وقف إطلاق النار