سكاي نيوز عربية: نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول أميركي قوله إن الرئيس دونالد ترامب وجّه رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن لبنان.



وأضاف المسؤول أن "ترامب أبلغ نتنياهو بأن على إسرائيل تخفيف حدة الهجمات على لبنان".



وأوضح أن "حدة الهجمات على لبنان ستخف استجابة لطلب ترامب".



وتابع قائلا إن ترامب "كان قلقا من أن يؤدي الهجوم على لبنان إلى تقويض وقف إطلاق النار مع إيران".