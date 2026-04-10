ترامب أبلغ نتنياهو بضرورة تخفيف الهجمات على لبنان
10 April 2026
10 April 2026
source: سكاي نيوز عربية
سكاي نيوز عربية: نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول أميركي قوله إن الرئيس دونالد ترامب وجّه رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن لبنان.
وأضاف المسؤول أن "ترامب أبلغ نتنياهو بأن على إسرائيل تخفيف حدة الهجمات على لبنان".
وأوضح أن "حدة الهجمات على لبنان ستخف استجابة لطلب ترامب".
وتابع قائلا إن ترامب "كان قلقا من أن يؤدي الهجوم على لبنان إلى تقويض وقف إطلاق النار مع إيران".
Just in
05 :06
"الحزب": استهدفنا ثكنة يعرا بسرب من المسيرات الانقضاضية
23 :50
حزب الله: قصفنا بالصواريخ تجمعا للعدو الإسرائيلي في محيط مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان
23 :32
حزب الله: استهدفنا جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع D9 في بلدة رشاف بصاروخ موجه وحققنا إصابة مباشرة عند الساعة 18:00 من مساء اليوم
23 :25
حزب الله أطلق صاروخين باليستيين باتجاه اسرائيل
23 :17
"حزب الله" يستهدف مستوطنة نهاريا ومستوطنات اخرى تتمة
23 :14
"القناة 12" الإسرائيلية: اعتراض صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه خليج حيفا وسقوط أخرى في مناطق مفتوحة
"حزب الله" يستهدف مستوطنة نهاريا ومستوطنات اخرى
