أعلن "حزب الله" في سلسلة بيانات، ان "المقاومة الاسلامية وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار واعتداءاته المتكررة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدو"، استهدفت:



- مستوطنة نهاريا بصلية صاروخيّة.



- مستوطنتي شلومي ونهاريا بسرب من المسيرات الإنقضاضية.



- مستوطنات شلومي ونهاريا وكابري بصليات صاروخية".



- بنى تحتيّة تتبع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة معالوت ترشيحا بصلية صاروخيّة.



واعلن الحزب ان "هذا الردّ سيستمرّ إلى أنّ يتوقّف العدوان الإسرائيليّ الأميركيّ على بلدنا وشعبنا".



