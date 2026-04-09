"حزب الله" يستهدف مستوطنة نهاريا ومستوطنات اخرى
09 April 2026
23 secs ago
source: tayyar.org
أعلن "حزب الله" في سلسلة بيانات، ان "المقاومة الاسلامية وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار واعتداءاته المتكررة على قرى الجنوب، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدو"، استهدفت:
- مستوطنة نهاريا بصلية صاروخيّة.
- مستوطنتي شلومي ونهاريا بسرب من المسيرات الإنقضاضية.
- مستوطنات شلومي ونهاريا وكابري بصليات صاروخية".
- بنى تحتيّة تتبع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة معالوت ترشيحا بصلية صاروخيّة.
واعلن الحزب ان "هذا الردّ سيستمرّ إلى أنّ يتوقّف العدوان الإسرائيليّ الأميركيّ على بلدنا وشعبنا".
Just in
23 :50
حزب الله: قصفنا بالصواريخ تجمعا للعدو الإسرائيلي في محيط مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان
23 :32
حزب الله: استهدفنا جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع D9 في بلدة رشاف بصاروخ موجه وحققنا إصابة مباشرة عند الساعة 18:00 من مساء اليوم
23 :25
حزب الله أطلق صاروخين باليستيين باتجاه اسرائيل
23 :14
"القناة 12" الإسرائيلية: اعتراض صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه خليج حيفا وسقوط أخرى في مناطق مفتوحة
22 :58
مدير منظمة الصحة العالمية: إصدار إسرائيل تحذيرًا لإخلاء منطقة الجناح ببيروت يشمل مستشفيين رئيسيين وإخلاؤهما من المرضى غير ممكن
22 :57
قصف مدفعي على بنت جبيل واشتباكات بالاسلحة الرشاشة
Just in
23 :50
حزب الله: قصفنا بالصواريخ تجمعا للعدو الإسرائيلي في محيط مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان
23 :32
حزب الله: استهدفنا جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع D9 في بلدة رشاف بصاروخ موجه وحققنا إصابة مباشرة عند الساعة 18:00 من مساء اليوم
23 :25
حزب الله أطلق صاروخين باليستيين باتجاه اسرائيل
23 :14
"القناة 12" الإسرائيلية: اعتراض صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه خليج حيفا وسقوط أخرى في مناطق مفتوحة
22 :58
مدير منظمة الصحة العالمية: إصدار إسرائيل تحذيرًا لإخلاء منطقة الجناح ببيروت يشمل مستشفيين رئيسيين وإخلاؤهما من المرضى غير ممكن
22 :57
قصف مدفعي على بنت جبيل واشتباكات بالاسلحة الرشاشة
Le Conseil politique du Courant : inciter contre l’armée porte atteinte à la sécurité des Libanais… large soutien à la proposition de protection du Liban
مستشفى رزق: هذا الخبر عارٍ تمامًا عن الصحة
مبادرة "التيار": تحديات حماية لبنان والإنحياز لفكرة الدولة (رندا شمعون)
The Free Patriotic Movement’s Political Council: Incitement against the army threatens the safety of the Lebanese people… and broad support for the proposal to protect Lebanon
”المدن" تكشف حكاية المفاوضات مع اسرائيل ومسارها
سامي الجميل: ندعم مسار التفاوض
بين العدوان الخارجي وتماسك الداخل: لبنان أمام اختبار المصير...
EXCLUSIVE
خاص - مشاورات رئاسية لمفاوضة إسرائيل.. شكل تفاوضي جديد؟
شو الوضع؟ خطوات متزامنة ورسائل بين السلطة وواشنطن... نافذة التفاوض فُتِحت فمتى وقف الحرب؟
