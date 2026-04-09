

Le conseil politique du Courant patriotique libre a tenu sa réunion périodique sous la présidence du député Gebran Bassil. Il a examiné les développements et publié le communiqué suivant :

1. Avec la poursuite de la guerre, son extension et l’aggravation de ses effets, le Courant exprime sa tristesse face aux victimes tombées à travers le Liban à la suite des agressions israéliennes. Dans ce contexte, il présente ses condoléances aux familles de toutes les victimes et appelle à se référer aux conclusions des enquêtes sécuritaires et judiciaires concernant le bombardement des collines de Aïn Saadé, qui a coûté la vie à trois innocents.

2. Le Courant souligne la nécessité de s’éloigner de tout discours instinctif ou provocateur, et rejette toute incitation, menace ou arrogance émanant de quelque partie que ce soit. Il affirme que faire face aux risques et aux défis passe par l’ouverture d’un véritable dialogue entre les Libanais, fondé sur la prévention des conflits internes et sur le rôle de l’armée libanaise dans la protection de la paix civile et de l’unité nationale. Il considère que porter atteinte à l’armée, à son unité ou inciter contre elle constitue une atteinte à l’unité du Liban et à la sécurité des Libanais. Le Courant rejette également les manifestations d’armes et les tirs, comme cela s’est produit dans certaines régions.

3. Le Courant affirme que l’après-guerre ne sera pas comme l’avant, et que le monopole des armes par l’État et la neutralité du Liban constituent deux piliers essentiels pour relancer l’État et construire un dispositif de sécurité nationale exclusivement géré par celui-ci. Le Courant considère que la sécurité des citoyens dans toutes les régions relève uniquement de la responsabilité de l’État et rejette tout comportement qui ferait du Liban un terrain de conflits qui ne le concernent pas.

4. Le conseil politique a évalué les rencontres qu’il a tenues avec les présidences, les autorités religieuses, la majorité des forces politiques et des blocs parlementaires. Il a constaté un large soutien à la proposition de protection du Liban ainsi qu’un encouragement à poursuivre cette initiative afin d’éviter les divisions et les conflits. Le conseil a décidé de prendre en compte les remarques des parties rencontrées et de poursuivre les contacts avec les acteurs concernés pour traduire cette proposition dans une formule nationale optimale, afin d’éviter toute dérive vers l’inconnu.