بيان توضيحي لإدارة الجامعة اللبنانية الاميركية- مستشفى رزق:



تتداول بعض المنصات تسجيلًا صوتيًا يتضمن معلومات غير صحيحة حول قيام المركز الطبي للجامعة اللبنانية الاميركية- مستشفى رزق بإخلاء المرضى والعاملين نتيجة مخاوف أمنية.



تؤكد إدارة المركز الطبي أن هذا الخبر عارٍ تمامًا عن الصحة، وأن العمل مستمر بشكل طبيعي، وجميع الأقسام تعمل بكامل جهوزيتها لتقديم الرعاية الصحية دون أي تغيير.



كما نوضح أن أي معلومات رسمية تصدر حصراً عبر قنواتنا المعتمدة، ونهيب بالجميع عدم الانجرار وراء الشائعات أو تداولها لما تسببه من قلق غير مبرر.



إن سلامة المرضى والكوادر الطبية تبقى أولويتنا المطلقة، مع التزامنا الكامل باستمرارية خدماتنا في مختلف الظروف.