مبادرة "التيار": تحديات حماية لبنان والإنحياز لفكرة الدولة (رندا شمعون)
09 April 2026
source: tayyar.org
رندا شمعون -
في زمن تتسارع فيه التحولات الخطيرة، ويقف لبنان على تخوم مرحلة مفصلية تتداخل فيها الضغوط الخارجية مع التصدعات الداخلية، يتقدّم التيار الوطني الحر بمقترح حماية لبنان، لا كمبادرة سياسية بل كخيار وطني جامع في مواجهة منطق التفكك والانكفاء، ومحاولة جدية لإعادة تثبيت أسس الدولة .
جولة التيار على حزب الكتائب اللبنانية وحزب الوطنيين الأحرار شكّلت أكثر من محطة سياسية، إذ جاءت لتكسر حال الجمود وتعيد فرض الحوار كخيار إلزامي في مواجهة الانقسام. وقد عرض وفد التيار مضامين المقترح في إطار صريح ومسؤول، مؤكداً أن لا خلاص للبنان إلا تحت سقف الدولة وشرعيتها، وأن التلاقي هو السبيل الوحيد لتحصين الداخل ومنع الانزلاق نحو مزيد من التدهور.
لم يكن التيار الوطني الحر يوماً أسير الموجة أو الحسابات الآنية، بل اختار بثبات في كل المحطات الوطنية أن ينحاز إلى الدولة عندما كان ذلك مكلفاً، وأن يتمسك بالشرعية عندما كان التخلي عنها أسهل، وأن يرفض خطاب التحريض والانقسام الطائفي حين كان هذا الخطاب يدرّ مكاسب سريعة.
في مقابل مشهد سياسي يتخبّط بين تعدد المرجعيات وتضارب القرارات، يقدّم التيار نموذجاً مختلفاً، قوامه الإيمان بأن وحدة اللبنانيين شرط بقاء، وأن الدولة ليست خياراً من بين خيارات، بل هي الإطار الوحيد الممكن لإنقاذ لبنان.
لا يقدّم التيار مقترحاً فضفاضاً، بل يضع على الطاولة مقاربة واضحة لملفات ضاغطة لم يعد ممكناً تأجيلها أو الالتفاف عليها، وفي مقدمها:
_تثبيت حصرية القرار السيادي، سياسياً وأمنياً وعسكرياً، بيد الدولة اللبنانية
_توحيد المرجعية اللبنانية في أي مسار تفاوضي خارجي، بما يحفظ الحقوق ويمنع تشتت القرار أو مصادرته
_إطلاق حوار وطني فعلي يقود إلى استراتيجية دفاعية منبثقة من الشرعية لا من موازين القوى
_حماية الداخل من الانفجار عبر إسقاط خطاب التحريض وكبح مناخات التوتر والفتنة
_إعادة تموضع لبنان بما يحفظ مصالحه العليا ويحصّن سيادته بعيداً عن الانخراط في صراعات الآخرين.
إنه طرح يواجه الواقع كما هو، لا كما يُراد له أن يبدو، ويعيد ترتيب الأولويات: الدولة أولاً، السيادة أولاً، والاستقرار أولاً.
بين من يدير الأزمة ومن يواجهها
في وقت يكتفي فيه البعض بإدارة الانهيار أو التكيّف معه، يختار التيار الوطني الحر أن يواجه، أن يبادر، وأن يطرح بديلاً سياسياً واضحاً. فالمخاطر لم تعد تحتمل المواربة، والبلد لم يعد يحتمل ترف الانتظار.
هذه المبادرة ليست تسجيل موقف، بل محاولة فعلية لمنع السقوط الكامل، وجهد سياسي يرتقي إلى مستوى التحديات، لأنه ينطلق من قناعة أن حماية لبنان لا تكون بالشعارات، بل بالقرارات، ولا بردّات الفعل، بل بالفعل المسؤول.
21 :39
وزارة الطاقة السعودية: توقف أنشطة تشغيلية في عدد من منشآت الطاقة بالمملكة نتيجة الهجمات الأخيرة
-
21 :38
Le Conseil politique du Courant : inciter contre l’armée porte atteinte à la sécurité des Libanais… large soutien à la proposition de protection du Liban Lire la suite
-
21 :35
الخارجية الإيرانية: عراقجي أكّد أن وقف إطلاق النار مرهون بالتزام أميركا بإيقاف تصعيد إسرائيل في لبنان
-
21 :31
القناة 15 الإسرائيلية: غارات على جنوب لبنان لإحباط هجوم صاروخي بعيد المدى يخطط له حزب الله
-
21 :29
"وول ستريت جورنال" عن وسطاء: لبنان طلب وقفاً موقتاً لإطلاق النار لبحث اتفاق منفصل مع إسرائيل بمعزل عن إيران
-
21 :27
مستشفى رزق: هذا الخبر عارٍ تمامًا عن الصحة تتمة
The Free Patriotic Movement’s Political Council: Incitement against the army threatens the safety of the Lebanese people… and broad support for the proposal to protect Lebanon
”المدن" تكشف حكاية المفاوضات مع اسرائيل ومسارها
سامي الجميل: ندعم مسار التفاوض
بين العدوان الخارجي وتماسك الداخل: لبنان أمام اختبار المصير...
خاص - مشاورات رئاسية لمفاوضة إسرائيل.. شكل تفاوضي جديد؟
شو الوضع؟ خطوات متزامنة ورسائل بين السلطة وواشنطن... نافذة التفاوض فُتِحت فمتى وقف الحرب؟
كواليس - الأحداث الدموية أحيت العلاقة بين مرجعيتين.. ولقاء قريب!
خاص - تجاهل دولي لإغاثة لبنان.. مصادر رسمية تشرح الأسباب
"أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي: هؤلاء هم من سيتفاوضون معنا!
"أكسيوس": موافقة نتنياهو على التفاوض مع لبنان جاءت بطلب من ويتكوف
من سيكون الوفد اللّبناني المفاوض؟
"التيار" استكمل جولاته لتسليم مقترح حماية لبنان بزيارة حزبي الكتائب والأحرار
نتنياهو يوجه حكومته ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان قريبًا
أعباء معيشية خانقة: الشعب المتروك لمصيره! (سامر الرز)
إلغاء رحلات في مطار بيروت؟
الإيمان الذي لا يُكسر… وكرامة لبنان لا تموت (ريتا بستاني)
فريد البستاني يدعو إلى فرض مشاركة لبنان في مفاوضات إسلام آباد وتغيير مقاربة السياسة الخارجية
وفد من التيار الوطني الحر يجول في المتن دعماً للبلديات: دور محوري في حماية السلم الأهلي وإيواء النازحين
إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية!
أدرعي: قضينا على قائد تنظيم "السرايا اللبنانية" و7 عناصر في صيدا
