

رندا شمعون -

في زمن تتسارع فيه التحولات الخطيرة، ويقف لبنان على تخوم مرحلة مفصلية تتداخل فيها الضغوط الخارجية مع التصدعات الداخلية، يتقدّم التيار الوطني الحر بمقترح حماية لبنان، لا كمبادرة سياسية بل كخيار وطني جامع في مواجهة منطق التفكك والانكفاء، ومحاولة جدية لإعادة تثبيت أسس الدولة .

جولة التيار على حزب الكتائب اللبنانية وحزب الوطنيين الأحرار شكّلت أكثر من محطة سياسية، إذ جاءت لتكسر حال الجمود وتعيد فرض الحوار كخيار إلزامي في مواجهة الانقسام. وقد عرض وفد التيار مضامين المقترح في إطار صريح ومسؤول، مؤكداً أن لا خلاص للبنان إلا تحت سقف الدولة وشرعيتها، وأن التلاقي هو السبيل الوحيد لتحصين الداخل ومنع الانزلاق نحو مزيد من التدهور.



لم يكن التيار الوطني الحر يوماً أسير الموجة أو الحسابات الآنية، بل اختار بثبات في كل المحطات الوطنية أن ينحاز إلى الدولة عندما كان ذلك مكلفاً، وأن يتمسك بالشرعية عندما كان التخلي عنها أسهل، وأن يرفض خطاب التحريض والانقسام الطائفي حين كان هذا الخطاب يدرّ مكاسب سريعة.

في مقابل مشهد سياسي يتخبّط بين تعدد المرجعيات وتضارب القرارات، يقدّم التيار نموذجاً مختلفاً، قوامه الإيمان بأن وحدة اللبنانيين شرط بقاء، وأن الدولة ليست خياراً من بين خيارات، بل هي الإطار الوحيد الممكن لإنقاذ لبنان.

لا يقدّم التيار مقترحاً فضفاضاً، بل يضع على الطاولة مقاربة واضحة لملفات ضاغطة لم يعد ممكناً تأجيلها أو الالتفاف عليها، وفي مقدمها:

_تثبيت حصرية القرار السيادي، سياسياً وأمنياً وعسكرياً، بيد الدولة اللبنانية

_توحيد المرجعية اللبنانية في أي مسار تفاوضي خارجي، بما يحفظ الحقوق ويمنع تشتت القرار أو مصادرته

_إطلاق حوار وطني فعلي يقود إلى استراتيجية دفاعية منبثقة من الشرعية لا من موازين القوى

_حماية الداخل من الانفجار عبر إسقاط خطاب التحريض وكبح مناخات التوتر والفتنة

_إعادة تموضع لبنان بما يحفظ مصالحه العليا ويحصّن سيادته بعيداً عن الانخراط في صراعات الآخرين.

إنه طرح يواجه الواقع كما هو، لا كما يُراد له أن يبدو، ويعيد ترتيب الأولويات: الدولة أولاً، السيادة أولاً، والاستقرار أولاً.

بين من يدير الأزمة ومن يواجهها

في وقت يكتفي فيه البعض بإدارة الانهيار أو التكيّف معه، يختار التيار الوطني الحر أن يواجه، أن يبادر، وأن يطرح بديلاً سياسياً واضحاً. فالمخاطر لم تعد تحتمل المواربة، والبلد لم يعد يحتمل ترف الانتظار.

هذه المبادرة ليست تسجيل موقف، بل محاولة فعلية لمنع السقوط الكامل، وجهد سياسي يرتقي إلى مستوى التحديات، لأنه ينطلق من قناعة أن حماية لبنان لا تكون بالشعارات، بل بالقرارات، ولا بردّات الفعل، بل بالفعل المسؤول.