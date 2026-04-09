كتب النائب سامي الجميل: نؤكد دعمنا الكامل والصريح لمسار التفاوض الذي بدأ يتبلور بين لبنان الرسمي وإسرائيل، ودعمنا الثابت لفخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء في قيادة هذه المرحلة الدقيقة.



‏لبنان يستعيد زمام مستقبله ويعيد القرار إلى مؤسساته الشرعية.



‏الهدف واضح: وقف الحرب، نزع سلاح حزب الله، والانسحاب الإسرائيلي كخطوة أولى على طريق تثبيت السيادة وبناء السلام واستعادة الدولة.



‏لبنان يجب أن يكون ملك شعبه وحده، وقراره بيد أبنائه فقط.