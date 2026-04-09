في اليوم نفسه، وتحت استمرار الحرب وتهديد الضاحية الجنوبية بأكملها، تقاطعت سلسلة من الرسائل والخطوات بين لبنان وواشنطن وإسرائيل، ما أوحى بفتح نافذةٍ للتفاوض، يأمل اللبنانيون أن تؤدي إلى الهدف المنشود في التحرير والسيادة وتوفير الحماية. وإن كانت هذه الأهداف، وخاصة الأخير منها، صعبة جداً في ظل سلوك بنيامين نتنياهو، فلا شك أن الوسائل محدودة، والسلطة اللبنانية مترقبة حتى الساعة، في وقت تذهب إيران نفسها إلى التفاوض مع الأميركيين في إسلام آباد.



فمساء الخميس، تسربت معلومات عن تشكيل وفد للتفاوض اللبناني مع إسرائيل مع التشديد على تمسك لبنان بوقف النار، وسبق ذلك الحديث عن أن واشنطن ضغطت على نتنياهو ل"تخفيف" وتيرة الحرب على لبنان. ومن جهته قال نتنياهو إنه اوعز بتشكيل وفد للتفاوض مع لبنان، فيما استمرت التهديدات، إذ ذكرت "القناة 12" نقلاًعن مسؤول إسرائيلي أنه لا توقعات إسرائيلية كبيرة بنجاح المفاوضات مع لبنان.



وقد نقلت وكالة رويترز عن مسؤول لبناني كبير: قوله: ندعو لوقف مؤقت لإطلاق النار لإتاحة المجال لإجراء محادثات مع إسرائيل. وأضاف المسؤول: أي محادثات ستكون "مسارا منفصلا، ولكن بنفس النموذج" للهدنة الإيرانية الأميركية التي توسطت فيها باكستان.



خطوة التفاوض كانت الحكومة استبقتها بقرار تطبيق حصر السلاح في بيروت، بما يعكس تقديم "خطوة حسن سلوك" عن نية التعاطي مع سلاح حزب الله، وذلك في ظل أجواء متوترة رافقت الجلسة.

وقد اعترض وزيرا حزب الله ركان ناصرالدين محمد حيدر، على توقيت وصياغة قرار "حصر السلاح في بيروت". و قال حيدر بعد الجلسة "نحن شددنا على أننا مع حفظ الأمن، ومع وجود القوى الأمنية حيث يجب أن تكون، ومع التشدد في مراقبة أي سلاح غير شرعي أو غير مرخّص موجود بين الناس، لكن من دون اعتماد تعبير يوحي بأننا نتحدث عن واقع مختلف تمامًا عن واقع حفظ الأمن في بيروت".



ميدانياً، هدَّدت إسرائيل باستهداف أحياء الضاحية كلها ما أدى إلى موجة نزوح جماعية جديدة. وقد سجلت اشتباكات عنيفة في داخل مدينة جبيل بين عناصر حزب الله وقوات الإحتلال الإسرائيلي المتقدمة في اتجاه سوق المدينة.