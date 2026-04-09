شو الوضع؟ خطوات متزامنة ورسائل بين السلطة وواشنطن... نافذة التفاوض فُتِحت فمتى وقف الحرب؟
-
09 April 2026
-
09 April 2026
-
-
source: tayyar.org
-
في اليوم نفسه، وتحت استمرار الحرب وتهديد الضاحية الجنوبية بأكملها، تقاطعت سلسلة من الرسائل والخطوات بين لبنان وواشنطن وإسرائيل، ما أوحى بفتح نافذةٍ للتفاوض، يأمل اللبنانيون أن تؤدي إلى الهدف المنشود في التحرير والسيادة وتوفير الحماية. وإن كانت هذه الأهداف، وخاصة الأخير منها، صعبة جداً في ظل سلوك بنيامين نتنياهو، فلا شك أن الوسائل محدودة، والسلطة اللبنانية مترقبة حتى الساعة، في وقت تذهب إيران نفسها إلى التفاوض مع الأميركيين في إسلام آباد.
فمساء الخميس، تسربت معلومات عن تشكيل وفد للتفاوض اللبناني مع إسرائيل مع التشديد على تمسك لبنان بوقف النار، وسبق ذلك الحديث عن أن واشنطن ضغطت على نتنياهو ل"تخفيف" وتيرة الحرب على لبنان. ومن جهته قال نتنياهو إنه اوعز بتشكيل وفد للتفاوض مع لبنان، فيما استمرت التهديدات، إذ ذكرت "القناة 12" نقلاًعن مسؤول إسرائيلي أنه لا توقعات إسرائيلية كبيرة بنجاح المفاوضات مع لبنان.
وقد نقلت وكالة رويترز عن مسؤول لبناني كبير: قوله: ندعو لوقف مؤقت لإطلاق النار لإتاحة المجال لإجراء محادثات مع إسرائيل. وأضاف المسؤول: أي محادثات ستكون "مسارا منفصلا، ولكن بنفس النموذج" للهدنة الإيرانية الأميركية التي توسطت فيها باكستان.
خطوة التفاوض كانت الحكومة استبقتها بقرار تطبيق حصر السلاح في بيروت، بما يعكس تقديم "خطوة حسن سلوك" عن نية التعاطي مع سلاح حزب الله، وذلك في ظل أجواء متوترة رافقت الجلسة.
وقد اعترض وزيرا حزب الله ركان ناصرالدين محمد حيدر، على توقيت وصياغة قرار "حصر السلاح في بيروت". و قال حيدر بعد الجلسة "نحن شددنا على أننا مع حفظ الأمن، ومع وجود القوى الأمنية حيث يجب أن تكون، ومع التشدد في مراقبة أي سلاح غير شرعي أو غير مرخّص موجود بين الناس، لكن من دون اعتماد تعبير يوحي بأننا نتحدث عن واقع مختلف تمامًا عن واقع حفظ الأمن في بيروت".
ميدانياً، هدَّدت إسرائيل باستهداف أحياء الضاحية كلها ما أدى إلى موجة نزوح جماعية جديدة. وقد سجلت اشتباكات عنيفة في داخل مدينة جبيل بين عناصر حزب الله وقوات الإحتلال الإسرائيلي المتقدمة في اتجاه سوق المدينة.
-
Just in
-
20 :19
القناة 13 الإسرائيلية عن ترامب: نتنياهو سيخفض وتيرة القتال في لبنان
-
20 :17
”المدن": تكشف حكاية المفاوضات مع اسرائيل ومسارها تتمة
-
20 :09
سامي الجميل: ندعم مسار التفاوض تتمة
-
20 :06
بين العدوان الخارجي وتماسك الداخل: لبنان أمام اختبار المصير... تتمة
-
20 :02
وزارة الصحة: 303 شهداء و1150 مصابا حصيلة غير نهائية للغارات الإسرائيلية على البلاد أمس
-
19 :57
غارة استهدفت السكسكية
-
-
Other stories
-
-
-
EXCLUSIVE
كواليس - الأحداث الدموية أحيت العلاقة بين مرجعيتين.. ولقاء قريب!
-
EXCLUSIVE
خاص - تجاهل دولي لإغاثة لبنان.. مصادر رسمية تشرح الأسباب
-
"أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي: هؤلاء هم من سيتفاوضون معنا!
-
"أكسيوس": موافقة نتنياهو على التفاوض مع لبنان جاءت بطلب من ويتكوف
-
من سيكون الوفد اللّبناني المفاوض؟
-
"التيار" استكمل جولاته لتسليم مقترح حماية لبنان بزيارة حزبي الكتائب والأحرار
-
نتنياهو يوجه حكومته ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان قريبًا
-
أعباء معيشية خانقة: الشعب المتروك لمصيره! (سامر الرز)
-
إلغاء رحلات في مطار بيروت؟
-
الإيمان الذي لا يُكسر… وكرامة لبنان لا تموت (ريتا بستاني)
-
فريد البستاني يدعو إلى فرض مشاركة لبنان في مفاوضات إسلام آباد وتغيير مقاربة السياسة الخارجية
-
وفد من التيار الوطني الحر يجول في المتن دعماً للبلديات: دور محوري في حماية السلم الأهلي وإيواء النازحين
-
إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية!
-
أدرعي: قضينا على قائد تنظيم "السرايا اللبنانية" و7 عناصر في صيدا
-
مجلس الوزراء قرر تكليف الجيش والقوى الامنية بسط سيطرة الدولة على محافظة بيروت وحصر السلاح فيها
-
الرئيس عون: لا نقبل بأن يفاوض أي أحد عنا
-
منشور جديد لنتنياهو عن "الحزب"... ماذا قال؟
-
وزير العمل: المشكلة كانت في استخدام عبارة "حصر السلاح"... والصياغة تفتح باب الالتباس!
-
الجمارك اللبنانية: السبت والاثنين يوما عمل عاديان
-
هل تمّ طرح فكرة إعلان "بيروت الإدارية مدينة منزوعة السلاح"؟
-
-
Just in
-
20 :19
القناة 13 الإسرائيلية عن ترامب: نتنياهو سيخفض وتيرة القتال في لبنان
-
20 :17
”المدن": تكشف حكاية المفاوضات مع اسرائيل ومسارها تتمة
-
20 :09
سامي الجميل: ندعم مسار التفاوض تتمة
-
20 :06
بين العدوان الخارجي وتماسك الداخل: لبنان أمام اختبار المصير... تتمة
-
20 :02
وزارة الصحة: 303 شهداء و1150 مصابا حصيلة غير نهائية للغارات الإسرائيلية على البلاد أمس
-
19 :57
غارة استهدفت السكسكية
All news
