تشير مصادر سياسية عليمة الى أن هول الأحداث وشلال الدم جراء المجازر الاسرائيلية الدموية التي شهدها لبنان أمس لاسيما في العاصمة بيروت، أعادت ضخّ الدم في شرايين العلاقة بين مرجعيتين رئاسيتين على قطيعة منذ اندلاع أزمة دبلوماسية بين لبنان ودولة صديقة، على أن يُعقد لقاء بينهما في وقت قريب لبحث التداعيات ومحاولة توحيد الموقف الرسمي اللبناني لمواجهة العدوان الاسرائيلي وكيفية إدارة ملف التفاوض لوقف اطلاق النار مع إسرائيل. وتكشف المصادر عن تبادل رسائل أمس بين المرجعيتين عبر مقربين ومستشارين اتسمت بالإيجابية وهدّأت الأجواء.