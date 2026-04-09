أبدَت مصادر رسمية استغرابها الشديد حيال ضعف المساعدات الخارجية لدعم لبنان لمواجهة التداعيات الكارثية للعدوان الإسرائيلي، مضيفة: تجاهل دولي مقصود وغير مسبوق.. المساعدات التي وصلت حتى الآن لاتزال خجولة جداً مقارنة بالحرب الماضية. وتعزو المصادر السبب الى توسّع الرقعة الجغرافية للحرب وانشغال دول الخليج والعراق ودول المنطقة بتداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية – الإيرانية، وتحميل بعض هذه الدول حزب الله مسؤولية إشعال الحرب الى جانب الضغوط الأميركية لتشديد الحصار على لبنان للضغط على الحزب والدولة اللبنانية لدفعهما للتنازل في موضوع تنفيذ حصرية السلاح والتفاوض مع إسرائيل.