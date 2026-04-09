نقل موقع" أكسيوس" الاميركي عن مسؤولين اميركيين ان المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "تهدئة" الضربات في لبنان وفتح مفاوضات".



واشار الموقع الاميركي الى ان" موافقة نتنياهو على إجراء مفاوضات مع لبنان جاءت بعد مكالمات هاتفية مع الرئيس الأميركي ترامب وويتكوف".



ونقل "أكسيوس" عن مصدر مطلع ان" الوزير الإسرائيلي السابق رون ديرمر قد يرأس وفد إسرائيل في المفاوضات مع لبنان".