Tayyar Article
"التيار" استكمل جولاته لتسليم مقترح حماية لبنان بزيارة حزبي الكتائب والأحرار
09 April 2026
1 min ago
source: tayyar.org
استكمل التيار الوطني الحر جولاته على الأحزاب والشخصيات لتسليم "مقترح حماية لبنان"، فزار وفد ضم
نائبة رئيس التيار للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي
والنائب سيزار أبي خليل والنائب السابق إدي معلوف حزب الكتائب اللبنانية في الصيفي حيث التقوا نائب رئيس حزب الكتائب النائب سليم الصايغ والنائب الياس حنكش والوزير السابق آلان حكيم ومستشار رئيس الكتائب للشؤون السياسية والإنتخابية سيرج داغر.
وكان تأكيد لأهمية الحوار والتمسك بدور الدولة والشرعية سعياً لحماية لبنان في هذه الظروف.
إلى ذلك زار وفد من "التيار" ضم نائبة الرئيس مارتين نجم كتيلي والنائب غسان عطالله حزب الوطنيين الأحرار في مقره في السوديكو حيث كان في استقبالهم رئيس الحزب النائب كميل شمعون وعدد من أعضاء المكتب السياسي.
وشدد المجتمعون على أهمية الحوار الهادف والجاد وعلى ضرورة دعم الدولة والشرعية لما فيه مصلحة لبنان.
20 :19
القناة 13 الإسرائيلية عن ترامب: نتنياهو سيخفض وتيرة القتال في لبنان
20 :17
”المدن": تكشف حكاية المفاوضات مع اسرائيل ومسارها تتمة
20 :09
سامي الجميل: ندعم مسار التفاوض تتمة
20 :06
بين العدوان الخارجي وتماسك الداخل: لبنان أمام اختبار المصير... تتمة
20 :02
وزارة الصحة: 303 شهداء و1150 مصابا حصيلة غير نهائية للغارات الإسرائيلية على البلاد أمس
19 :57
غارة استهدفت السكسكية
نتنياهو يوجه حكومته ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان قريبًا
أعباء معيشية خانقة: الشعب المتروك لمصيره! (سامر الرز)
إلغاء رحلات في مطار بيروت؟
الإيمان الذي لا يُكسر… وكرامة لبنان لا تموت (ريتا بستاني)
فريد البستاني يدعو إلى فرض مشاركة لبنان في مفاوضات إسلام آباد وتغيير مقاربة السياسة الخارجية
وفد من التيار الوطني الحر يجول في المتن دعماً للبلديات: دور محوري في حماية السلم الأهلي وإيواء النازحين
إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية!
أدرعي: قضينا على قائد تنظيم "السرايا اللبنانية" و7 عناصر في صيدا
مجلس الوزراء قرر تكليف الجيش والقوى الامنية بسط سيطرة الدولة على محافظة بيروت وحصر السلاح فيها
الرئيس عون: لا نقبل بأن يفاوض أي أحد عنا
منشور جديد لنتنياهو عن "الحزب"... ماذا قال؟
وزير العمل: المشكلة كانت في استخدام عبارة "حصر السلاح"... والصياغة تفتح باب الالتباس!
الجمارك اللبنانية: السبت والاثنين يوما عمل عاديان
هل تمّ طرح فكرة إعلان "بيروت الإدارية مدينة منزوعة السلاح"؟
باسيل عرض آخر المستجدات لاسيما التصعيد الاسرائيلي الكبير مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان
الجيش اللبناني ينعى 4 من عناصره استشهدوا في الغارات الإسرائيلية أمس
المرابطون: ستبقى بيروت عروسة عواصم كل أمتها العربية
الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على ابن شقيق نعيم قاسم!
الإنقاذ بالوحدة الوطنية والعودة إلى الدولة..
طرابلسي: ندين بشدة الجريمة الموصوفة.. استهداف الأبرياء يوحد اللبنانيين!
"المدن": تكشف حكاية المفاوضات مع اسرائيل ومسارها
09 April 2026
سامي الجميل: ندعم مسار التفاوض
09 April 2026
بين العدوان الخارجي وتماسك الداخل: لبنان أمام اختبار المصير...
09 April 2026
EXCLUSIVE
خاص - مشاورات رئاسية لمفاوضة إسرائيل.. شكل تفاوضي جديد؟
09 April 2026
شو الوضع؟ خطوات متزامنة ورسائل بين السلطة وواشنطن... نافذة التفاوض فُتِحت فمتى وقف الحرب؟
09 April 2026
EXCLUSIVE
كواليس - الأحداث الدموية أحيت العلاقة بين مرجعيتين.. ولقاء قريب!
09 April 2026
EXCLUSIVE
خاص - تجاهل دولي لإغاثة لبنان.. مصادر رسمية تشرح الأسباب
09 April 2026
"أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي: هؤلاء هم من سيتفاوضون معنا!
09 April 2026
"أكسيوس": موافقة نتنياهو على التفاوض مع لبنان جاءت بطلب من ويتكوف
09 April 2026
من سيكون الوفد اللّبناني المفاوض؟
09 April 2026