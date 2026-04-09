اعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان اوردته "سكاي نيوز عربية "، ان" الحكومة الإسرائيلية وجهت ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان في أقرب وقت ممكن بناء على طلبات بيروت المتكرر".



وقال ان "المفاوضات مع لبنان ستركز على نزع سلاح حزب الله وإقامة علاقات سلام بين إسرائيل ولبنان".



واشار البيان الى ان" تُقدّر دعوة رئيس الوزراء اللبناني اليوم لجعل بيروت مدينة منزوعة السلاح".