في ظلّ توتر متصاعد داخل مجلس الوزراء، طُرح ملف إعلان بيروت الإدارية منطقة منزوعة السلاح كأولوية، وكأنّ هموم الناس اليومية أصبحت تفصيلاً ثانوياً في سلّم الإهتمامات.



فماذا عن باقي المناطق اللبنانية؟

هل الأمن يُجزّأ وفق الجغرافيا، أم أنّ المطلوب فقط معالجة شكلية لواقع معقد وأعمق بكثير؟



ورغم كل ما يُروَّج عن خلافات داخل الحكومة، نراها مستمرة في نهج التعيينات وكأنّ شيئاً لم يكن، ما يطرح علامات إستفهام جديّة حول طبيعة هذه الخلافات وحدودها، وما إذا كانت فعلية أم مجرد خلافات شكلية لا تمس جوهر السلطة وتقاسم النفوذ.



وما هو مصير المواطن الذي يرزح تحت أعباء معيشية خانقة، وأين المعالجات الفعلية لأزمة الغلاء، وأين الرؤية الاقتصادية التي تلامس حياة الناس اليومية؟



فضريبة ال ٤ دولارات على المحروقات لم تكن إجراءً إصلاحياً، بل تحوّلت إلى عبء إضافي ساهم بشكل مباشر في ارتفاع الأسعار وفلتان كلفة السلع والخدمات، ما زاد من معاناة اللبنانيين بدل التخفيف عنها.



أما المشاريع الإنمائية، فبقيت حبراً على ورق، بين وعود لا تُنفّذ وخطط لا تُستكمل، وتأجيل التنفيذ إلى أجل غير مسمى، في وقتٍ يحتاج فيه البلد إلى خطوات عملية تعيد الثقة وتحرّك عجلة الاقتصاد.



في الشكل، يبدو المشهد السياسي منقسماً ومليئاً بالخلافات، أما في المضمون، فالاتفاق واضح، على حساب الشعب المتروك لمصيره، يواجه الأزمات وحده دون أي شبكة أمان حقيقية.