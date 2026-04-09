الإيمان الذي لا يُكسر… وكرامة لبنان لا تموت (ريتا بستاني)
09 April 2026
4 secs ago
source: tayyar.org
لبنان في مواجهة خطاب القوة: حين يسقط الادعاء أمام الحقيقة
يا قاتل الأبرياء، الآن أصبحنا نفهم أكثر لماذا شبّهت المسيح بجنكيز خان، لأنك تريد أن توضح بأنك جنكيز خان العصر، أي أكبر مجرم وسفاح في التاريخ. مسيحنا هو مسيح الرحمة والمحبة والتسامح والصفح.
ولكننا نعدك، نحن اللبنانيين، أننا لن نتخلى عن شبر واحد من هذه الأرض المقدسة. هذه الأرض التي ذُكرت عشرات المرات في الإنجيل، ينما لبنان أكبر منك بكثير.
نحن، كلبنانيين، أقوياء، وسنبقى أقوياء في ضميرنا، وفي قلوبنا، وفي محبتنا لبلدنا. والأهم من ذلك، نريدك أن تطمئن بأنه ما زال لدينا رجال أشداء
ليس ما قيل في خطاب نتنياهو أمس سوى محاولة مكشوفة لإعادة صياغة الواقع، وتقديم الدمار على أنه إنجاز، والاعتداء على أنه دفاع، واستهداف المدنيين على أنه “عملية دقيقة”.
لكن الحقيقة، كما عاشها اللبنانيون، مختلفة تماماً.
ما جرى لم يكن مواجهة محدودة، ولا عملية نوعية كما يُروَّج، بل كان استهدافاً واسعاً طال قلب الحياة المدنية في لبنان.
لم تُستهدف جبهات قتال فقط، بل شوارع، أحياء، منازل، وأناس كانوا يمارسون حياتهم اليومية بكل بساطة.
بيروت لم تُقصف كمدينة عسكرية، بل كمدينة حيّة.
شوارعها المطلة على البحر، والتي تحمل ذاكرة هذا البلد وانفتاحه، تحوّلت إلى مساحات خوف ودمار، طالت عائلات من مختلف الطوائف—مسيحيين، مسلمين، دروزاً، وسواهم—من دون أي تمييز، ومن دون أي إنذار مسبق.
في لحظات كان الأطفال يخرجون فيها من مدارسهم، وكان الناس يمارسون أعمالهم اليومية، جاءت الضربات.
سقط مدنيون، وغاب آخرون، ووجدت عائلات نفسها تبحث عن أبنائها بين المستشفيات والركام والانتظار القاتل.
أي “دقة” هذه التي تُصيب الحياة نفسها؟
وأي “إنجاز” يُقاس بعدد البيوت المهدّمة والقلوب المفجوعة؟
إن الادعاء بأن ما يحدث هو استهداف لجهة محددة يسقط أمام حقيقة واضحة:
أن ما طال لبنان، طال كل لبنان.
لم يكن الاستهداف لطرف دون آخر، بل امتدّ إلى بيئة مدنية واسعة، إلى أحياء سنية ومسيحية، إلى عائلات لا علاقة لها بأي صراع، إلى أناس أرادوا فقط أن يعيشوا يومهم بسلام.
ما جرى ليس رواية عسكرية، بل واقع إنساني موجع.
وكل محاولة لتجميله أو تبريره هي إهانة للحقيقة قبل أن تكون تبريراً للفعل.
لبنان ليس ساحة مستباحة، ولا بلداً يمكن كسره عبر الخوف.
هو وطن يعرف الألم، لكنه أيضاً يعرف كيف يقف من جديد.
وقوة لبنان ليست فقط في صموده، بل في إيمانه بنفسه، وفي قدرته على الدفاع عن أرضه وكرامته، وفي رفضه أن يُفرض عليه واقع بالقوة أو الترهيب.
ومن هنا، تصبح المعادلة مختلفة:
حين يصبح الإيمان أقوى من الموت، يفقد الخوف معناه.
هذه ليست معركة روايات، بل معركة حقيقة.
والحقيقة لا تُكتب في الخطابات، بل تُرى في وجوه الناس، في ألمهم، في صمودهم، وفي قدرتهم على البقاء رغم كل شيء.
لبنان سيبقى،
لا لأن أحداً أراد له ذلك، بل لأن شعبه قرر أن لا يكون إلا كذلك.
Just in
18 :47
أعباء معيشية خانقة: الشعب المتروك لمصيره! (سامر الرز) تتمة
18 :43
أكسيوس: إسرائيل تقدر دعوة رئيس الوزراء اللبناني اليوم لنزع سلاح حزب الله من بيروت
18 :39
مكتب نتنياهو: ستركّز المفاوضات على نزع سلاح حزب الله وإقامة علاقات سلمية بين إسرائيل ولبنان
18 :37
نتنياهو: أصدرت تعليمات ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان في أقرب وقت ممكن
18 :34
الميادين: صلية صاروخية من لبنان باتجاه الأراضي المحتلة
18 :21
إن بي سي عن مسؤول أميركي: ترامب طلب من نتنياهو تخفيف حدة الضربات على لبنان للمساعدة بنجاح المفاوضات مع إيران
فريد البستاني يدعو إلى فرض مشاركة لبنان في مفاوضات إسلام آباد وتغيير مقاربة السياسة الخارجية
وفد من التيار الوطني الحر يجول في المتن دعماً للبلديات: دور محوري في حماية السلم الأهلي وإيواء النازحين
إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية!
أدرعي: قضينا على قائد تنظيم "السرايا اللبنانية" و7 عناصر في صيدا
مجلس الوزراء قرر تكليف الجيش والقوى الامنية بسط سيطرة الدولة على محافظة بيروت وحصر السلاح فيها
الرئيس عون: لا نقبل بأن يفاوض أي أحد عنا
منشور جديد لنتنياهو عن "الحزب"... ماذا قال؟
وزير العمل: المشكلة كانت في استخدام عبارة "حصر السلاح"... والصياغة تفتح باب الالتباس!
الجمارك اللبنانية: السبت والاثنين يوما عمل عاديان
هل تمّ طرح فكرة إعلان "بيروت الإدارية مدينة منزوعة السلاح"؟
باسيل عرض آخر المستجدات لاسيما التصعيد الاسرائيلي الكبير مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان
الجيش اللبناني ينعى 4 من عناصره استشهدوا في الغارات الإسرائيلية أمس
المرابطون: ستبقى بيروت عروسة عواصم كل أمتها العربية
الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على ابن شقيق نعيم قاسم!
الإنقاذ بالوحدة الوطنية والعودة إلى الدولة..
طرابلسي: ندين بشدة الجريمة الموصوفة.. استهداف الأبرياء يوحد اللبنانيين!
رئاسة الجمهورية: تنكيس الأعلام في القصر الجمهوري اليوم حدادًا على ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية
تقرير يكشف: تفاهم إسرائيلي أميركي بشأن لبنان..!
حتّى لو انتهت اليوم: حرب الخليج ستغيّر اقتصاد العالم
عودة على إيقاع القلق: لبنانيون بين وهْم التهدئة وواقع الميدان (الشرق الأوسط)
