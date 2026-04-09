فريد البستاني يدعو إلى فرض مشاركة لبنان في مفاوضات إسلام آباد وتغيير مقاربة السياسة الخارجية
09 April 2026
16 secs ago
source: tayyar.org
دعا النائب الدكتور فريد البستاني، في حديث تلفزيوني، إلى اعتماد مقاربة جديدة في السياسة الخارجية اللبنانية، تقوم على الإصرار على حضور لبنان المباشر في المفاوضات المرتقبة في إسلام آباد، مؤكدًا أن لبنان يجب أن يكون جزءًا من طاولة المفاوضات لا مجرد بند على جدولها.
وانتقد البستاني غياب المبادرة الفعلية من قبل المسؤولين، معتبرًا أن المرحلة تتطلب تحركًا مباشرًا من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، عبر التوجه إلى إسلام آباد وفرض حضور لبنان الرسمي للدفاع عن مصالحه، لا سيما في ظل التأكيد الرسمي أن "لا أحد يفاوض عن لبنان".
وشدد على أن هذا الموقف يجب أن يُترجم عمليًا من خلال المشاركة المباشرة بأعلى المستويات في المحادثات، مشيرًا إلى أن الإصرار على الحضور ليس خيارًا بل ضرورة وطنية، خاصة مع شعور اللبنانيين بأن الوقت ينفد وأن هذه قد تكون الجولة الأخيرة، ما يفرض التخلي عن النهج التقليدي في إدارة الملفات الخارجية.
كما لفت إلى أن دور السياسة الخارجية والسفراء يجب أن يكون أكثر فاعلية، عبر المبادرة والتواصل مع الجهات المعنية لضمان تمثيل لبنان، مؤكدًا أن المقاربة الحالية لم تعد كافية، وأن المطلوب اليوم هو فرض وجود لبنان على طاولة المفاوضات لحماية مصالحه وصياغة مستقبله بنفسه.
Just in
-
18 :43
أكسيوس: إسرائيل تقدر دعوة رئيس الوزراء اللبناني اليوم لنزع سلاح حزب الله من بيروت
-
18 :39
مكتب نتنياهو: ستركّز المفاوضات على نزع سلاح حزب الله وإقامة علاقات سلمية بين إسرائيل ولبنان
-
18 :37
نتنياهو: أصدرت تعليمات ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان في أقرب وقت ممكن
-
18 :34
الميادين: صلية صاروخية من لبنان باتجاه الأراضي المحتلة
-
18 :21
إن بي سي عن مسؤول أميركي: ترامب طلب من نتنياهو تخفيف حدة الضربات على لبنان للمساعدة بنجاح المفاوضات مع إيران
-
18 :21
منظمة الصحة العالمية: المستلزمات الطبية ستنفد في بعض مستشفيات لبنان خلال أيام
-
09 April 2026
09 April 2026
09 April 2026
09 April 2026
09 April 2026
09 April 2026
09 April 2026
09 April 2026
09 April 2026
