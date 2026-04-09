دعا النائب الدكتور فريد البستاني، في حديث تلفزيوني، إلى اعتماد مقاربة جديدة في السياسة الخارجية اللبنانية، تقوم على الإصرار على حضور لبنان المباشر في المفاوضات المرتقبة في إسلام آباد، مؤكدًا أن لبنان يجب أن يكون جزءًا من طاولة المفاوضات لا مجرد بند على جدولها.

وانتقد البستاني غياب المبادرة الفعلية من قبل المسؤولين، معتبرًا أن المرحلة تتطلب تحركًا مباشرًا من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، عبر التوجه إلى إسلام آباد وفرض حضور لبنان الرسمي للدفاع عن مصالحه، لا سيما في ظل التأكيد الرسمي أن "لا أحد يفاوض عن لبنان".

وشدد على أن هذا الموقف يجب أن يُترجم عمليًا من خلال المشاركة المباشرة بأعلى المستويات في المحادثات، مشيرًا إلى أن الإصرار على الحضور ليس خيارًا بل ضرورة وطنية، خاصة مع شعور اللبنانيين بأن الوقت ينفد وأن هذه قد تكون الجولة الأخيرة، ما يفرض التخلي عن النهج التقليدي في إدارة الملفات الخارجية.

كما لفت إلى أن دور السياسة الخارجية والسفراء يجب أن يكون أكثر فاعلية، عبر المبادرة والتواصل مع الجهات المعنية لضمان تمثيل لبنان، مؤكدًا أن المقاربة الحالية لم تعد كافية، وأن المطلوب اليوم هو فرض وجود لبنان على طاولة المفاوضات لحماية مصالحه وصياغة مستقبله بنفسه.