أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه "قضى على قائد تنظيم "السرايا اللبنانية" وسبعة عناصر آخرين أثناء فرارهم من منطقة شبعا إلى منطقة صيدا".



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "هاجمنا أمس في منطقة صيدا وقضينا على المدعو ماهر قاسم حمدان قائد تنظيم السرايا اللبنانية" في منطقة شبعا جنوب لبنان. وكان حمدان مسؤولًا عن تجنيد العناصر وتزويدهم بالوسائل القتالية، وتمويل السرايا اللبنانية في منطقة شبعا. يتم تمويل هذا التنظيم من قبل حزب الله ويرتبط به بشكل مباشر. ويشارك عناصر التنظيم في تنفيذ مخططات هجومية ضد قواتنا ومواطني دولة إسرائيل".



وختم: "تم القضاء على حمدان مع سبعة عناصر إضافيين فرّوا من منطقة شبعا إلى منطقة صيدا. سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل بقوة ضد حزب الله وإزالة أي تهديد لدولة إسرائيل".