الرئيس عون: لا نقبل بأن يفاوض أي أحد عنا
-
09 April 2026
-
18 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء: "تعبنا من عبارات الإستنكار، وكلنا كنا نتطلع الى أن يشمل وقف إطلاق النار لبنان، لكنكم سمعتم للأسف التصريحات الصادرة بهذا الخصوص. إن الاتصالات التي نقوم بها، دولة الرئيس وانا، مع عدد من أصدقاء لبنان في العالم، نطالب فيها بإعطاء فرصة كما أعطيت للولايات المتحدة الأميركية وإيران لوقف إطلاق النار والذهاب الى المفاوضات، والضغط في إتجاه ان يكون لبنان جزءا من إتفاق وقف إطلاق النار لكي ننطلق في المفاوضات".
أضاف: "النقطة الأساسية الثانية هي اننا دولة لها كيانها وموجودة، والدولة هي التي تفاوض، ولا نقبل بأن يفاوض أي احد سوانا. فنحن لنا القدرة والإمكانيات للتفاوض، وتاليا لا نريد ان يفاوض أي احد عنا. هذا امر لا نقبل به".
وختم: "على إثر العدوان الإسرائيلي بالأمس، لا يمكننا الا ان نثمِّن عاليا تضامن مختلف الوزارات وعملها المشترك في إحتواء نتيجة هذا العدوان، وهو عمل جبار للتخفيف من معاناة ابناء شعبنا في أي مجال سواء في الطبابة او الإخلاء او الإسعاف او رفع الأنقاض وغيرها من الأمور الملحة، لا سيما من وزارات الصحة، والشؤون الاجتماعية، والأشغال، والدفاع الوطني مع الجيش، والداخلية مع القوى الأمنية، الى جانب فوج الإطفاء والدفاع المدني والصليب الأحمر، ومنهم من قدم الشهداء في اثناء تأديتهم لواجبهم هذا، إضافة الى المنظمات الدولية وأصدقاء لبنان الذين يقفون الى جانبنا للتخفيف من هذه المعاناة".
-
Just in
-
15 :19
أدرعي: قضينا على قائد تنظيم "السرايا اللبنانية" و7 عناصر في صيدا تتمة
-
15 :14
الوكالة الوطنية: نفّذ الطيران المسير الإسرائيلي 5 غارات متتالية مستهدفًا محيط ومدخل مستشفى الشيخ راغب حرب في تول - النبطية
-
15 :04
مجلس الوزراء قرر تكليف الجيش والقوى الامنية بسط سيطرة الدولة على محافظة بيروت وحصر السلاح فيها تتمة
-
14 :56
الرئيس الإيراني: أيدينا ستبقى على الزناد ولن تتخلّى إيران عن إخوتها وأخواتها اللبنانيين
-
14 :42
رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف: مقترح وقف إطلاق النار يشمل لبنان وانتهاكات وقف إطلاق النار تترتب عليها تكلفة واضحة وردود قوية
-
14 :38
منشور جديد لنتنياهو عن "الحزب"... ماذا قال؟ تتمة
-
-
-
-
-
منشور جديد لنتنياهو عن "الحزب"... ماذا قال؟
-
وزير العمل: المشكلة كانت في استخدام عبارة "حصر السلاح"... والصياغة تفتح باب الالتباس!
-
الجمارك اللبنانية: السبت والاثنين يوما عمل عاديان
-
هل تمّ طرح فكرة إعلان "بيروت الإدارية مدينة منزوعة السلاح"؟
-
باسيل عرض آخر المستجدات لاسيما التصعيد الاسرائيلي الكبير مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان
-
الجيش اللبناني ينعى 4 من عناصره استشهدوا في الغارات الإسرائيلية أمس
-
المرابطون: ستبقى بيروت عروسة عواصم كل أمتها العربية
-
الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على ابن شقيق نعيم قاسم!
-
الإنقاذ بالوحدة الوطنية والعودة إلى الدولة..
-
طرابلسي: ندين بشدة الجريمة الموصوفة.. استهداف الأبرياء يوحد اللبنانيين!
-
رئاسة الجمهورية: تنكيس الأعلام في القصر الجمهوري اليوم حدادًا على ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية
-
تقرير يكشف: تفاهم إسرائيلي أميركي بشأن لبنان..!
-
حتّى لو انتهت اليوم: حرب الخليج ستغيّر اقتصاد العالم
-
عودة على إيقاع القلق: لبنانيون بين وهْم التهدئة وواقع الميدان (الشرق الأوسط)
-
المشهد اللبناني يتقدّم في اتجاه مشهد غزة
-
"الهدنة الهشة" لا يبدو أنها ستستمر طويلا
-
عناوين الصحف ليوم الخميس 9 نيسان 2026
-
أسرار الصحف ليوم الخميس 9 نيسان 2026
-
لبنان: رداً على خرق الاتفاق... المقاومة تقصف مستوطنة "المنارة"
-
سلطة الوصاية تواصل تقديم الهدايا المجانيّة | «الأربعاء الدموي»: العدو يرد على الهزيمة بمجازر ضد المدنيين
-
-
Just in
-
15 :19
أدرعي: قضينا على قائد تنظيم "السرايا اللبنانية" و7 عناصر في صيدا تتمة
-
15 :14
الوكالة الوطنية: نفّذ الطيران المسير الإسرائيلي 5 غارات متتالية مستهدفًا محيط ومدخل مستشفى الشيخ راغب حرب في تول - النبطية
-
15 :04
مجلس الوزراء قرر تكليف الجيش والقوى الامنية بسط سيطرة الدولة على محافظة بيروت وحصر السلاح فيها تتمة
-
14 :56
الرئيس الإيراني: أيدينا ستبقى على الزناد ولن تتخلّى إيران عن إخوتها وأخواتها اللبنانيين
-
14 :42
رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف: مقترح وقف إطلاق النار يشمل لبنان وانتهاكات وقف إطلاق النار تترتب عليها تكلفة واضحة وردود قوية
-
14 :38
منشور جديد لنتنياهو عن "الحزب"... ماذا قال؟ تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
أدرعي: قضينا على قائد تنظيم "السرايا اللبنانية" و7 عناصر في صيدا
-
-
-
09 April 2026
-
مجلس الوزراء قرر تكليف الجيش والقوى الامنية بسط سيطرة الدولة على محافظة بيروت وحصر السلاح فيها
-
-
-
09 April 2026
-
تحذيرات بريطانية: أجهزة الراوتر تتحول إلى بوابة للتجسس الروسي الإلكتروني
-
-
-
09 April 2026
-
منشور جديد لنتنياهو عن "الحزب"... ماذا قال؟
-
-
-
09 April 2026
-
وزير العمل: المشكلة كانت في استخدام عبارة "حصر السلاح"... والصياغة تفتح باب الالتباس!
-
-
-
09 April 2026
-
رهف عبد الله: دوري في «سر وقدر»... رسالة تُعزِّز ثقة المرأة بنفسها
-
-
09 April 2026
-
هدنة إيران تُعمّق الانقسام في واشنطن
-
-
-
09 April 2026
-
الجمارك اللبنانية: السبت والاثنين يوما عمل عاديان
-
-
-
09 April 2026
-
جماهير «إنجلترا» منزعجة من أسعار تذاكر قطارات بوسطن في المونديال
-
-
09 April 2026
-
هل تمّ طرح فكرة إعلان "بيروت الإدارية مدينة منزوعة السلاح"؟
-
-
-
09 April 2026