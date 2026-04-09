أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستواصل ضرب حزب الله "حيثما لزم الامر"، وذلك غداة تنفيذ ضربات واسعة على لبنان أدت إلى استشهاد أكثر من مئتي شخص.



وقال نتنياهو في منشور عبر حسابه على منصة إكس: "نحن نواصل ضرب حزب الله بقوة ودقة وتصميم. رسالتنا واضحة: أي شخص يتحرك ضد المدنيين الإسرائيليين، سنضربه. سنواصل استهداف حزب الله حيثما لزم الأمر، حتى نعيد الأمن بشكل كامل إلى سكان الشمال" في إسرائيل.