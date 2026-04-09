قال وزير العمل محمد حيدر للـOTV إنّ "المشكلة كانت في استخدام عبارة "حصر السلاح"، لأن هذه العبارة توحي، من دون قصد، وكأن بيروت منطقة ينتشر فيها السلاح المتفلّت، أو كأن فيها مخازن وصواريخ ومحطات سلاح، وهذا يعطي صورة خاطئة تمامًا."

وأضاف حيدر بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء أنّه "حصل نقاش داخل الجلسة، وعبّر أكثر من وزير عن رأيه، بينهم الوزير ناصر الدين والوزير ياسين جابر، كما عبّرت أنا أيضًا عن موقفي، لأننا لا نريد أن يُفهم القرار بطريقة خاطئة."

وأوضح قائلًا: "نحن شددنا على أننا مع حفظ الأمن، ومع وجود القوى الأمنية حيث يجب أن تكون، ومع التشدد في مراقبة أي سلاح غير شرعي أو غير مرخّص موجود بين الناس، لكن من دون اعتماد تعبير يوحي بأننا نتحدث عن واقع مختلف تمامًا عن واقع حفظ الأمن في بيروت."



وأكمل: "أما بالنسبة إلى التوقيت، فنحن نعتقد أنه بعد المجزرة الكبيرة التي حصلت في بيروت، والتي كان ضحاياها من المدنيين الأبرياء في بيوتهم وأعمالهم ومدارسهم، كان يفترض أن يكون القرار واضحًا في اتجاه حفظ الأمن في العاصمة، لا أن تأتي صياغته بطريقة تفتح باب الالتباس وتطرح علامات استفهام."