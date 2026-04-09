صدر عن المجلس الأعلى للجمارك والمديرية العامة للجمارك البيان الآتي:

طعملاً بتوجيهات مقام مجلس الوزراء القاضية بفتح معبر المصنع لكافة أنواع البضائع اعتباراً من ٩ نيسان ٢٠٢٦، وفي سبيل تسهيل إدخال وإخراج البضائع عبر بعض المعابر الحدودية تجنباً لاكتظاظ البضائع فيها في هذه الظروف الأمنية الاستثنائية، تعلن ادارة الجمارك، اعتبار يومي السبت الواقع فيه ١١ نيسان ٢٠٢٦ والاثنين ١٣ نيسان ٢٠٢٦ يومي عمل عاديين في كل من: مكتب جمرك مرفأ بيروت، مكتب جمرك مرفأ طرابلس، مكتب جمرك المطار وكذلك مكتب جمرك المصنع.

بالإضافة إلى ما تقدم يكون ايضاً يوم الجمعة الواقع فيه ١٠ نيسان ٢٠٢٦ يوم عمل عادي في مكتب جمرك المصنع، على أن تراعى إجراءات الكشف الدقيقة للبضائع الواردة عبر معبر المصنع للاعتبارات الأمنية الراهنة".