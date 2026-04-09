أفادت معلومات للـLBCI إنّه "لا إشكال في مجلس الوزراء وما طرحه رئيس الحكومة نواف سلام هو تعزيز الأمن في بيروت ومنع المظاهر المسلحة وسيصدر قرار عن الحكومة بهذا الموضوع."

وأضافت معلومات لـ"الجديد": "لم يطرح الرئيس نواف سلام فكرة "بيروت منزوعة السلاح" بل دعا إلى تعزيز الإجراءات الأمنية في محافظة بيروت لطمأنة أهالي العاصمة وتعزيز الاستقرار."