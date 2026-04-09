استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السفيرة جينين هنيس بلاسخارت، بحضور النائبة ندى البستاني.



وجرى خلال اللقاء عرضٌ لآخر المستجدات في لبنان لاسيما التصعيد الكبير الذي تعرّض له لبنان منذ الأمس وتداعياته على مختلف المستويات، إضافةً إلى إنعكاساته السياسية والإنسانية.



كما تناول البحث التطورات الإقليمية المتسارعة وانعكاسها على الساحة اللبنانية، حيث شدد باسيل على ضرورة تحييد لبنان عن صراعات المحاور، ووقف الاعتداءات التي تطال أراضيه، والعمل الجدي على تثبيت الاستقرار.



وأكد باسيل أهمية دور الأمم المتحدة في الضغط لوقف التصعيد بما يحفظ سيادة لبنان وأمنه، مجدداً الدعوة إلى مقاربة شاملة تضمن حماية لبنان ومنع انزلاقه أكثر في تداعيات الحرب.



من جهتها، عرضت بلاسخارت لجهود الأمم المتحدة في متابعة الوضع اللبناني في هذه الم…