أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر منصة "اكس"، أن الجيش الإسرائيلي نفّذ سلسلة عمليات خلال الساعات الماضية في لبنان، استهدفت شخصيات وبنى تحتية تابعة لـحزب الله.



وأوضح أن الجيش "قضى في بيروت على علي يوسف حرشي"، مشيرًا إلى أنه السكرتير الشخصي للأمين العام للحزب نعيم قاسم وابن شقيقه، لافتًا إلى أن حرشي كان مقرّبًا ومستشارًا شخصيًا له، ولعب دورًا مركزيًا في إدارة مكتبه وتأمينه.





وأضاف أن الجيش الإسرائيلي استهدف خلال الليلة الماضية "معبرين مركزيين" يُستخدمان كطرق انتقال من شمال نهر الليطاني إلى جنوبه لنقل وسائل قتالية، بينها قذائف صاروخية ومنصات إطلاق.







كما أشار إلى أنه تم استهداف نحو 10 مستودعات أسلحة، إلى جانب منصات إطلاق ومقرات قيادة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.



