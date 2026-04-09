المشهد اللبناني يتقدّم في اتجاه مشهد غزة
09 April 2026
source: الجمهورية
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
المخيف في المشهد اللبناني، أنّه يتقدّم في اتجاه مشهد غزة تدريجاً، حيث يصعب إعداد الضحايا. ووقف النار في إيران، الذي راهن بعض اللبنانيين على أنّه ربما يحمل الهدوء إلى لبنان، جاءت نتائجه معاكسة، بل إنّه حلّ وبالاً على لبنان، بالعملية التي سمّاها الإسرائيليون «الظلام الأبدي».
وتقول إسرائيل إنّها ليست ضربة ختامية نتيجة الضغط الأميركي، بل هي البداية.
وزاد وزير الأمن الإسرائيلي اسرائيل كاتس: «حذّرنا نعيم قاسم من أنّ «حزب الله» سيدفع ثمناً باهظاً لمهاجمته إسرائيل، وسيدفع».
وأوردت «يديعوت أحرونوت» أنّ الجيش الإسرائيلي سيضرب في لبنان خلال الـ48 ساعة المقبلة من دون إنذار.
Just in
08 :04
عودة على إيقاع القلق: لبنانيون بين وهْم التهدئة وواقع الميدان (الشرق الأوسط) تتمة
07 :46
القناة 12 الإسرائيلية: اعتراض 3 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه أفيفيم والمنارة ومرغليوت خلال الساعات الأخيرة
07 :28
الإذاعة الإسرائيلية: الطاقم الوزاري المصغر استمع لإحاطة نتنياهو بشأن الاتفاق مع إيران واستثناء لبنان منه
07 :23
صحيفة "وول ستريت جورنال" عن بيانات: 4 سفن سمح لها الأربعاء بالمرور من مضيق هرمز كأدنى عدد يسجل خلال شهر نيسان
07 :15
ترامب: في هذه الأثناء يقوم جيشنا العظيم بالاستعداد والتجهيز بل ويتطلع فعليًا إلى حملته المقبلة
07 :09
إعلام إسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في أفيفيم بالجليل الغربي
Other stories
"الهدنة الهشة" لا يبدو أنها ستستمر طويلا
عناوين الصحف ليوم الخميس 9 نيسان 2026
أسرار الصحف ليوم الخميس 9 نيسان 2026
لبنان: رداً على خرق الاتفاق... المقاومة تقصف مستوطنة "المنارة"
سلطة الوصاية تواصل تقديم الهدايا المجانيّة | «الأربعاء الدموي»: العدو يرد على الهزيمة بمجازر ضد المدنيين
لبنان يعلن الخميس يوم حداد وطني على ضحايا الغارات الإسرائيلية
الجيش الإسرائيلي: سنواصل قتال حزب الله في لبنان
سلام يعلن يوم غد الخميس يوم حداد وطني
ماكرون اتصل بسلام وأكّد مساعيه لتأمين وقف اطلاق النار في لبنان
معلوف: جرائم حرب... ونتطلع لوحدة الموقف اللبناني الرسمي والشعبي
إليكم التقرير اليومي الصادر عن "وحدة إدارة مخاطر الكوارث"!
مرقص ناشد المجتمع الدولي وقف الإعتداءات العشوائية
الرئيس الفرنسي عزى بضحايا الاعتداءات الاسرائيلية اليوم
باسيل زار الكاثوليكوس كشيشيان وسلّمه "مقترح حماية لبنان": الرد على إسرائيل والفتنة بمزيد من تضامن اللبنانيين والمسيحيون متوافقون على وضع السلاح في يد الدولة (بعدسة جورج فغالي)
الراعي جال في كوكبا وجديدة مرجعيون والقليعة: الجنوب ليس وحده والكنيسة إلى جانبه والرجاء باقٍ رغم كل الألم
EXCLUSIVE
شو الوضع؟ إسرائيل تستهدف مسار وقف النار باعتداءاتها الموسّعة وبيروت مسرح للدمار والمجازر!
أبو زيد: الغارات المدمرة والظلامية تهدد وقف إطلاق التار وأي فرصة للسلام والاستقرار
طوارئ الصحة: غارات العدو على العاصمة والمناطق أدت إلى 112 شهيدا و837 جريحا في حصيلة محدثة غير نهائية
الحرس الثوري محذّرًا الولايات المتحدة واسرائيل: إذا لم تتوقف الاعتداءات على لبنان العزيز فوراً فسوف نعمل بما يمليه علينا واجبنا
وكالة "فارس": إيران أوقفت مرور ناقلات النفط في مضيق هرمز بسبب الغارات الإسرائيليّة على لبنان
-
-
-
-
-
-
-
-
