"الهدنة الهشة" لا يبدو أنها ستستمر طويلا
-
09 April 2026
-
16 secs ago
-
-
source: الديار
-
بعض ما جاء في مانشيت الديار:
لا يبدو أن الهدنة الهشة التي دخلتها المنطقة في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء بعيد الاعلان عن تفاهم أميركي- إيراني بوساطة باكستانية لوقف النار ستستمر طويلا. فالهمجية الإسرائيلية وقرار تل أبيب بالتصعيد غير المسبوق بوجه لبنان، يهددان بتوجيه ضربة قاضية لهذه الهدنة التي بدا واضحا منذ اللحظات الأولى أن إسرائيل لم تكن تريدها واعتبرتها بمثابة صفعة كبرى لها، لذلك هي تسعى لإفشالها من خلال أكبر حملة عسكرية نفذتها على لبنان مستهدفة أحياء مدنية وأبنية بأكملها في مختلف المناطق اللبنانية.
وكالعادة انصاعت واشنطن للضغوط الاسرائيلية، فبعد اعلان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن الولايات المتحدة وإيران والدول والجماعات الحليفة اتفقت على وقف إطلاق النار «في كل مكان»، بما في ذلك لبنان، خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليقول إن إسرائيل تؤيد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعليق الهجمات على إيران لمدة أسبوعين، إلا أنه أكد أن وقف إطلاق النار لا يشمل لبنان. ولم يتأخر ترامب كثيرا ليدعم ويغطي القرار الاسرائيلي مشيرا الى أنه «بسبب حزب الله لم يكن لبنان مشمولًا بالاتفاق» لافتا الى أن «استمرار اسرائيل باستهداف حزب الله جزء من الاتفاق والجميع يعلم ذلك وهذا اشتباك منفصل».
-
Just in
-
06 :28
الأمين العام للأمم المتحدة: الضربات الإسرائيلية على لبنان تشكل خطرا جسيما على هدنة الولايات المتحدة وإيران
-
06 :22
ترامب: حلف شمال الأطلسي لم يكن موجوداً عندما احتجنا إليه ولن يكون موجوداً إذا احتجنا إليه مرّةً أخرى
-
06 :15
سي إن إن عن بيانات ملاحية: مئات السفن لا تزال عالقة في منطقة مضيق هرمز بينها 426 ناقلة نفط و53 ناقلة غاز
-
06 :01
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عسكري في لواء جولاني خلال معارك بجنوب لبنان
-
05 :53
عناوين الصحف ليوم الخميس 9 نيسان 2026 تتمة
-
05 :46
رئيس الوزراء اليوناني يدعو لمرور حر وآمن للسفن عبر مضيق هرمز ويعارض فرض رسوم إيرانية
-
-
Other stories
-
-
-
عناوين الصحف ليوم الخميس 9 نيسان 2026
-
أسرار الصحف ليوم الخميس 9 نيسان 2026
-
لبنان: رداً على خرق الاتفاق... المقاومة تقصف مستوطنة "المنارة"
-
سلطة الوصاية تواصل تقديم الهدايا المجانيّة | «الأربعاء الدموي»: العدو يرد على الهزيمة بمجازر ضد المدنيين
-
لبنان يعلن الخميس يوم حداد وطني على ضحايا الغارات الإسرائيلية
-
الجيش الإسرائيلي: سنواصل قتال حزب الله في لبنان
-
سلام يعلن يوم غد الخميس يوم حداد وطني
-
ماكرون اتصل بسلام وأكّد مساعيه لتأمين وقف اطلاق النار في لبنان
-
معلوف: جرائم حرب... ونتطلع لوحدة الموقف اللبناني الرسمي والشعبي
-
إليكم التقرير اليومي الصادر عن "وحدة إدارة مخاطر الكوارث"!
-
مرقص ناشد المجتمع الدولي وقف الإعتداءات العشوائية
-
الرئيس الفرنسي عزى بضحايا الاعتداءات الاسرائيلية اليوم
-
باسيل زار الكاثوليكوس كشيشيان وسلّمه "مقترح حماية لبنان": الرد على إسرائيل والفتنة بمزيد من تضامن اللبنانيين والمسيحيون متوافقون على وضع السلاح في يد الدولة (بعدسة جورج فغالي)
-
الراعي جال في كوكبا وجديدة مرجعيون والقليعة: الجنوب ليس وحده والكنيسة إلى جانبه والرجاء باقٍ رغم كل الألم
-
EXCLUSIVE
شو الوضع؟ إسرائيل تستهدف مسار وقف النار باعتداءاتها الموسّعة وبيروت مسرح للدمار والمجازر!
-
أبو زيد: الغارات المدمرة والظلامية تهدد وقف إطلاق التار وأي فرصة للسلام والاستقرار
-
طوارئ الصحة: غارات العدو على العاصمة والمناطق أدت إلى 112 شهيدا و837 جريحا في حصيلة محدثة غير نهائية
-
الحرس الثوري محذّرًا الولايات المتحدة واسرائيل: إذا لم تتوقف الاعتداءات على لبنان العزيز فوراً فسوف نعمل بما يمليه علينا واجبنا
-
وكالة "فارس": إيران أوقفت مرور ناقلات النفط في مضيق هرمز بسبب الغارات الإسرائيليّة على لبنان
-
الخوري: لا يمكن أن يبقى لبنان مساحة مفتوحة لتصفية حسابات
-
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
سر الأكل الصحي لا يتعلق بالطعام فقط
-
-
09 April 2026
-
القمح ينخفض 3% والذرة تتراجع مع إعلان ترامب وقف إطلاق النار
-
-
09 April 2026
-
-
-
-
09 April 2026
-
-
-
-
09 April 2026
-
-
-
-
09 April 2026
-
لاعب رينجرز يمثل أمام المحكمة متهماً بالقيادة تحت تأثير الكحول
-
-
09 April 2026
-
-
-
-
09 April 2026
-
-
-
-
09 April 2026
-
نتنياهو: مستعدون للعودة إلى القتال ضد إيران في أي وقت
-
-
-
09 April 2026
-
"مهر": تفعيل الدفاعات الجوية في عدد من المدن الإيرانية وسماع دوي انفجار في أصفهان
-
-
-
09 April 2026