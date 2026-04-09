الأخبار: مجزرة ضد المدنيين لتغطية الفشل العسكري

إسرائيل تفجّر الاتفاق













النهار: إسرائيل تفصل لبنان عن الهدنة بضربات صاعقة... حصيلة دموية تحاكي "البيجر" وانفجار المرفأ











الجمهورية: إسرائيل تزنّر لبنان بمجازر متنقلة

مئة غارة إسرائيلية دموية تقطع أمل وقف النار











الديار: بيروت تحت القصف: همجية اسرائلية بلا ضوابط

تل أبيب تتجاوز الخطوط الحمراء... ومجازر تحصد المئات











اللواء: بيروت مستباحة: يوم أسود للعدوان الاسرائيلي

حداد وطني اليوم واتصالات مع دول القرار لشمول لبنان بوقف النار.. ونتنياهو يتباهى بجرائم الحرب











البناء: استباحة إسرائيلية نارية بضوء أخضر أميركي تحصد أكثر من ألف شهيد وجريح | باكستان كوسيط تؤكد أن لبنان جزء من اتفاق وقف النار وواشنطن تقرّ ثم تتنصّل | إيران تعود لإغلاق هرمز وتضع كل الاتفاق في كفة وشموله لبنان في كفة أخرى













المدن: الأربعاء الأسود.. آلاف الضحايا وإسرائيل تهدد بـ"ظلام أبدي"













نداء الوطن: "هدنة إيران" لا تشمل لبنان و "الحزب" يستجلب "الظلام الأبدي"

أعلنوها: "بيروت منزوعة السلاح"













l'orient le jour: L’Iran a gagné pour le moment, mais…











عناوين بعض الصحف العربية







الشرق الأوسط السعودية: مسار «إسلام آباد» ينطلق السبت... وغارات إسرائيلية عنيفة تدك لبنان











الأنباء الكويتية: مئات القتلى والجرحى .. والرئيس عون: الإسرائيلي يمعن مجدداً في عدوانه مرتكباً مجزرة جديدة تضاف إلى سجله الأسود وعلى المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته

إسرائيل استهدفت لبنان بمئات الغارات .. وقصف غير مسبوق أعاد ذكريات 1982