عناوين الصحف ليوم الخميس 9 نيسان 2026
09 April 2026
source: tayyar.org
الأخبار: مجزرة ضد المدنيين لتغطية الفشل العسكري
إسرائيل تفجّر الاتفاق
النهار: إسرائيل تفصل لبنان عن الهدنة بضربات صاعقة... حصيلة دموية تحاكي "البيجر" وانفجار المرفأ
الجمهورية: إسرائيل تزنّر لبنان بمجازر متنقلة
مئة غارة إسرائيلية دموية تقطع أمل وقف النار
الديار: بيروت تحت القصف: همجية اسرائلية بلا ضوابط
تل أبيب تتجاوز الخطوط الحمراء... ومجازر تحصد المئات
اللواء: بيروت مستباحة: يوم أسود للعدوان الاسرائيلي
حداد وطني اليوم واتصالات مع دول القرار لشمول لبنان بوقف النار.. ونتنياهو يتباهى بجرائم الحرب
البناء: استباحة إسرائيلية نارية بضوء أخضر أميركي تحصد أكثر من ألف شهيد وجريح | باكستان كوسيط تؤكد أن لبنان جزء من اتفاق وقف النار وواشنطن تقرّ ثم تتنصّل | إيران تعود لإغلاق هرمز وتضع كل الاتفاق في كفة وشموله لبنان في كفة أخرى
المدن: الأربعاء الأسود.. آلاف الضحايا وإسرائيل تهدد بـ"ظلام أبدي"
نداء الوطن: "هدنة إيران" لا تشمل لبنان و "الحزب" يستجلب "الظلام الأبدي"
أعلنوها: "بيروت منزوعة السلاح"
l'orient le jour: L’Iran a gagné pour le moment, mais…
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: مسار «إسلام آباد» ينطلق السبت... وغارات إسرائيلية عنيفة تدك لبنان
الأنباء الكويتية: مئات القتلى والجرحى .. والرئيس عون: الإسرائيلي يمعن مجدداً في عدوانه مرتكباً مجزرة جديدة تضاف إلى سجله الأسود وعلى المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته
إسرائيل استهدفت لبنان بمئات الغارات .. وقصف غير مسبوق أعاد ذكريات 1982
Just in
06 :28
الأمين العام للأمم المتحدة: الضربات الإسرائيلية على لبنان تشكل خطرا جسيما على هدنة الولايات المتحدة وإيران
06 :22
ترامب: حلف شمال الأطلسي لم يكن موجوداً عندما احتجنا إليه ولن يكون موجوداً إذا احتجنا إليه مرّةً أخرى
06 :15
سي إن إن عن بيانات ملاحية: مئات السفن لا تزال عالقة في منطقة مضيق هرمز بينها 426 ناقلة نفط و53 ناقلة غاز
06 :12
"الهدنة الهشة" لا يبدو أنها ستستمر طويلا (الديار) تتمة
06 :01
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عسكري في لواء جولاني خلال معارك بجنوب لبنان
05 :46
رئيس الوزراء اليوناني يدعو لمرور حر وآمن للسفن عبر مضيق هرمز ويعارض فرض رسوم إيرانية
Other stories
أسرار الصحف ليوم الخميس 9 نيسان 2026
لبنان: رداً على خرق الاتفاق... المقاومة تقصف مستوطنة "المنارة"
سلطة الوصاية تواصل تقديم الهدايا المجانيّة | «الأربعاء الدموي»: العدو يرد على الهزيمة بمجازر ضد المدنيين
لبنان يعلن الخميس يوم حداد وطني على ضحايا الغارات الإسرائيلية
الجيش الإسرائيلي: سنواصل قتال حزب الله في لبنان
سلام يعلن يوم غد الخميس يوم حداد وطني
ماكرون اتصل بسلام وأكّد مساعيه لتأمين وقف اطلاق النار في لبنان
معلوف: جرائم حرب... ونتطلع لوحدة الموقف اللبناني الرسمي والشعبي
إليكم التقرير اليومي الصادر عن "وحدة إدارة مخاطر الكوارث"!
مرقص ناشد المجتمع الدولي وقف الإعتداءات العشوائية
الرئيس الفرنسي عزى بضحايا الاعتداءات الاسرائيلية اليوم
باسيل زار الكاثوليكوس كشيشيان وسلّمه "مقترح حماية لبنان": الرد على إسرائيل والفتنة بمزيد من تضامن اللبنانيين والمسيحيون متوافقون على وضع السلاح في يد الدولة (بعدسة جورج فغالي)
الراعي جال في كوكبا وجديدة مرجعيون والقليعة: الجنوب ليس وحده والكنيسة إلى جانبه والرجاء باقٍ رغم كل الألم
شو الوضع؟ إسرائيل تستهدف مسار وقف النار باعتداءاتها الموسّعة وبيروت مسرح للدمار والمجازر!
أبو زيد: الغارات المدمرة والظلامية تهدد وقف إطلاق التار وأي فرصة للسلام والاستقرار
طوارئ الصحة: غارات العدو على العاصمة والمناطق أدت إلى 112 شهيدا و837 جريحا في حصيلة محدثة غير نهائية
الحرس الثوري محذّرًا الولايات المتحدة واسرائيل: إذا لم تتوقف الاعتداءات على لبنان العزيز فوراً فسوف نعمل بما يمليه علينا واجبنا
وكالة "فارس": إيران أوقفت مرور ناقلات النفط في مضيق هرمز بسبب الغارات الإسرائيليّة على لبنان
الخوري: لا يمكن أن يبقى لبنان مساحة مفتوحة لتصفية حسابات
باسيل: اسرائيل ترتكب جرائم حرب... ومصلحة لبنان في مسار وطني موحد
سر الأكل الصحي لا يتعلق بالطعام فقط
القمح ينخفض 3% والذرة تتراجع مع إعلان ترامب وقف إطلاق النار
لاعب رينجرز يمثل أمام المحكمة متهماً بالقيادة تحت تأثير الكحول
نتنياهو: مستعدون للعودة إلى القتال ضد إيران في أي وقت
"مهر": تفعيل الدفاعات الجوية في عدد من المدن الإيرانية وسماع دوي انفجار في أصفهان
