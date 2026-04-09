أسرار الصحف ليوم الخميس 9 نيسان 2026
-
09 April 2026
-
23 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
اللواء: أسرار
لغز
يكتفي ذوي شهداء الحرب الدائرة في الجنوب بنعي هؤلاء عبر وسائل التواصل..
غمز
ما تزال دبلوماسية اميركية تبعث بإشارات تزيل الغموض في بعض مواقف واشنطن في ما خصّ الوضع اللبناني وموقف واشنطن منه..
همس
تآكلت القوة الشرائية لسكان الكوكب بتأثير الانهيارات في أسعار النفط ومشتقاته، بما في ذلك الغاز المسيّل!
البناء: خفايا وكواليس
خفايا
قال مصدر دبلوماسي على صلة بمفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار بين أميركا وإيران إن تذرع البعض بالحديث عن عدم الوضوح حول كون لبنان جزءاً من الاتفاق أم لا ومحاولة القول إن هناك تفسيرات مختلفة أميركية وإسرائيلية وإيرانية هو مجرد تلاعب بالكلام، ورغم وجود كلام للبيت الأبيض بعد إعلان الاتفاق يربط لبنان بالاتفاق يبقى الكلام الفصل لما يقوله الوسيط المحايد الذي تمثله باكستان وهي جهة الاختصاص، لأنه لم يكن الاتفاق ثمرة تواصل مباشر أميركي إيراني بل عبر الوسيط الباكستاني وكلام رئيس وزراء باكستان وقائد الجيش الباكستاني ووزير خارجية باكستان وأخيراً سفير باكستان في واشنطن حامل الرسائل، وكلها تقول كلمة واحدة وهي أن لبنان كان منذ البداية جزءاً من اتفاق وقف إطلاق النار، ولذلك مع التراجع الأميركي عن هذا الالتزام يصبح موقف إيران بإقفال مضيق هرمز مشروعاً لوضع الطرف المقابل في الاتفاق وهو أميركا بين خياري المضي بالاتفاق الأصلي أو اعتباره ساقطاً.
كواليس
قال مصدر إعلامي في إيران رداً على المتسائلين لماذا تستهدف إيران مواقع الطاقة في الخليج أولاً إن دول الخليج لا تستطيع الحديث عن الحياد واعتبار ما تقوم به إيران عدواناً على جهة محايدة ودول الخليج لم تعلق العمل باتفاقيات القواعد العسكرية الأميركية بعد بدء الحرب ولا أقفلت أجواءها ومياهها بوجه الطائرات والسفن الأميركية، وثانياً أن الحرب تدور على جبهتين جبهة “إسرائيل” وجبهة الطاقة. وأميركا و”إسرائيل” لهما مصلحة بإقفال جبهة الطاقة وإبقاء جبهة “إسرائيل” التي لا تتحمل إعلان انتهاء الحرب بلا تحقيق ثمار، ولذلك هي تريد أن تستفرد بالمقاومة في لبنان، ولذلك تضع إيران ترابط الجبهتين أمام واشنطن جبهة الطاقة المكوّنة من مضيق هرمز ومنشآت النفط في الخليج من جهة، و”إسرائيل” من جهة مقابلة، والضغط على واشنطن لا يتم إلا بجبهة الطاقة، وهذا ما تفعله إيران.
نداء الوطن: أسرار
بحسب متابعين كان "حزب الله" يتجه قبل الغارات الإسرائيلية أمس لإصدار بيان يعلن فيه الانتصار وإيران في هذه الحرب، غير أن الضربة أربكت هذا المسار وغيّرت حسابات التوقيت والمضمون.
استغربت مصادر رسمية، عند سقوط عنصر من شرطة مجلس النواب، أن حركة "أمل" هي التي تولّت نعيه وكأنه عنصر في ميليشيا وليس في جهاز يفترض أن يكون رسميًا.
كان لافتًا شن إحدى الشخصيات المقربة من "حزب الله" هجومًا عبر مقالة صحفية على مرجعية رئاسية كانت قريبة منها وسعت لانتخابها، وقد علم أن السبب ليس سياسيًا بل لعدم إعطاء المرجعية لهذه الشخصية دورًا ضمن حلقة المستشارين أو أي دور سياسي آخر.
-
Just in
-
06 :28
الأمين العام للأمم المتحدة: الضربات الإسرائيلية على لبنان تشكل خطرا جسيما على هدنة الولايات المتحدة وإيران
-
06 :22
ترامب: حلف شمال الأطلسي لم يكن موجوداً عندما احتجنا إليه ولن يكون موجوداً إذا احتجنا إليه مرّةً أخرى
-
06 :15
سي إن إن عن بيانات ملاحية: مئات السفن لا تزال عالقة في منطقة مضيق هرمز بينها 426 ناقلة نفط و53 ناقلة غاز
-
06 :12
"الهدنة الهشة" لا يبدو أنها ستستمر طويلا (الديار) تتمة
-
06 :01
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عسكري في لواء جولاني خلال معارك بجنوب لبنان
-
05 :53
عناوين الصحف ليوم الخميس 9 نيسان 2026 تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
لبنان: رداً على خرق الاتفاق... المقاومة تقصف مستوطنة "المنارة"
-
سلطة الوصاية تواصل تقديم الهدايا المجانيّة | «الأربعاء الدموي»: العدو يرد على الهزيمة بمجازر ضد المدنيين
-
لبنان يعلن الخميس يوم حداد وطني على ضحايا الغارات الإسرائيلية
-
الجيش الإسرائيلي: سنواصل قتال حزب الله في لبنان
-
سلام يعلن يوم غد الخميس يوم حداد وطني
-
ماكرون اتصل بسلام وأكّد مساعيه لتأمين وقف اطلاق النار في لبنان
-
معلوف: جرائم حرب... ونتطلع لوحدة الموقف اللبناني الرسمي والشعبي
-
إليكم التقرير اليومي الصادر عن "وحدة إدارة مخاطر الكوارث"!
-
مرقص ناشد المجتمع الدولي وقف الإعتداءات العشوائية
-
الرئيس الفرنسي عزى بضحايا الاعتداءات الاسرائيلية اليوم
-
باسيل زار الكاثوليكوس كشيشيان وسلّمه "مقترح حماية لبنان": الرد على إسرائيل والفتنة بمزيد من تضامن اللبنانيين والمسيحيون متوافقون على وضع السلاح في يد الدولة (بعدسة جورج فغالي)
-
الراعي جال في كوكبا وجديدة مرجعيون والقليعة: الجنوب ليس وحده والكنيسة إلى جانبه والرجاء باقٍ رغم كل الألم
-
EXCLUSIVE
شو الوضع؟ إسرائيل تستهدف مسار وقف النار باعتداءاتها الموسّعة وبيروت مسرح للدمار والمجازر!
-
أبو زيد: الغارات المدمرة والظلامية تهدد وقف إطلاق التار وأي فرصة للسلام والاستقرار
-
طوارئ الصحة: غارات العدو على العاصمة والمناطق أدت إلى 112 شهيدا و837 جريحا في حصيلة محدثة غير نهائية
-
الحرس الثوري محذّرًا الولايات المتحدة واسرائيل: إذا لم تتوقف الاعتداءات على لبنان العزيز فوراً فسوف نعمل بما يمليه علينا واجبنا
-
وكالة "فارس": إيران أوقفت مرور ناقلات النفط في مضيق هرمز بسبب الغارات الإسرائيليّة على لبنان
-
الخوري: لا يمكن أن يبقى لبنان مساحة مفتوحة لتصفية حسابات
-
باسيل: اسرائيل ترتكب جرائم حرب... ومصلحة لبنان في مسار وطني موحد
-
فضل الله: المقاومون لا يزالون في الميدان ويقاتلون على مقربة من الحدود
-
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
سر الأكل الصحي لا يتعلق بالطعام فقط
-
-
09 April 2026
-
"الهدنة الهشة" لا يبدو أنها ستستمر طويلا
-
-
-
09 April 2026
-
القمح ينخفض 3% والذرة تتراجع مع إعلان ترامب وقف إطلاق النار
-
-
09 April 2026
-
عناوين الصحف ليوم الخميس 9 نيسان 2026
-
-
-
09 April 2026
-
لبنان: رداً على خرق الاتفاق... المقاومة تقصف مستوطنة "المنارة"
-
-
-
09 April 2026
-
لاعب رينجرز يمثل أمام المحكمة متهماً بالقيادة تحت تأثير الكحول
-
-
09 April 2026
-
سلطة الوصاية تواصل تقديم الهدايا المجانيّة | «الأربعاء الدموي»: العدو يرد على الهزيمة بمجازر ضد المدنيين
-
-
-
09 April 2026
-
لبنان يعلن الخميس يوم حداد وطني على ضحايا الغارات الإسرائيلية
-
-
-
09 April 2026
-
نتنياهو: مستعدون للعودة إلى القتال ضد إيران في أي وقت
-
-
-
09 April 2026
-
"مهر": تفعيل الدفاعات الجوية في عدد من المدن الإيرانية وسماع دوي انفجار في أصفهان
-
-
-
09 April 2026