اللواء: أسرار



لغز

يكتفي ذوي شهداء الحرب الدائرة في الجنوب بنعي هؤلاء عبر وسائل التواصل..





غمز

ما تزال دبلوماسية اميركية تبعث بإشارات تزيل الغموض في بعض مواقف واشنطن في ما خصّ الوضع اللبناني وموقف واشنطن منه..





همس

تآكلت القوة الشرائية لسكان الكوكب بتأثير الانهيارات في أسعار النفط ومشتقاته، بما في ذلك الغاز المسيّل!













البناء: خفايا وكواليس





خفايا

قال مصدر دبلوماسي على صلة بمفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار بين أميركا وإيران إن تذرع البعض بالحديث عن عدم الوضوح حول كون لبنان جزءاً من الاتفاق أم لا ومحاولة القول إن هناك تفسيرات مختلفة أميركية وإسرائيلية وإيرانية هو مجرد تلاعب بالكلام، ورغم وجود كلام للبيت الأبيض بعد إعلان الاتفاق يربط لبنان بالاتفاق يبقى الكلام الفصل لما يقوله الوسيط المحايد الذي تمثله باكستان وهي جهة الاختصاص، لأنه لم يكن الاتفاق ثمرة تواصل مباشر أميركي إيراني بل عبر الوسيط الباكستاني وكلام رئيس وزراء باكستان وقائد الجيش الباكستاني ووزير خارجية باكستان وأخيراً سفير باكستان في واشنطن حامل الرسائل، وكلها تقول كلمة واحدة وهي أن لبنان كان منذ البداية جزءاً من اتفاق وقف إطلاق النار، ولذلك مع التراجع الأميركي عن هذا الالتزام يصبح موقف إيران بإقفال مضيق هرمز مشروعاً لوضع الطرف المقابل في الاتفاق وهو أميركا بين خياري المضي بالاتفاق الأصلي أو اعتباره ساقطاً.



كواليس

قال مصدر إعلامي في إيران رداً على المتسائلين لماذا تستهدف إيران مواقع الطاقة في الخليج أولاً إن دول الخليج لا تستطيع الحديث عن الحياد واعتبار ما تقوم به إيران عدواناً على جهة محايدة ودول الخليج لم تعلق العمل باتفاقيات القواعد العسكرية الأميركية بعد بدء الحرب ولا أقفلت أجواءها ومياهها بوجه الطائرات والسفن الأميركية، وثانياً أن الحرب تدور على جبهتين جبهة “إسرائيل” وجبهة الطاقة. وأميركا و”إسرائيل” لهما مصلحة بإقفال جبهة الطاقة وإبقاء جبهة “إسرائيل” التي لا تتحمل إعلان انتهاء الحرب بلا تحقيق ثمار، ولذلك هي تريد أن تستفرد بالمقاومة في لبنان، ولذلك تضع إيران ترابط الجبهتين أمام واشنطن جبهة الطاقة المكوّنة من مضيق هرمز ومنشآت النفط في الخليج من جهة، و”إسرائيل” من جهة مقابلة، والضغط على واشنطن لا يتم إلا بجبهة الطاقة، وهذا ما تفعله إيران.













نداء الوطن: أسرار





بحسب متابعين كان "حزب الله" يتجه قبل الغارات الإسرائيلية أمس لإصدار بيان يعلن فيه الانتصار وإيران في هذه الحرب، غير أن الضربة أربكت هذا المسار وغيّرت حسابات التوقيت والمضمون.



استغربت مصادر رسمية، عند سقوط عنصر من شرطة مجلس النواب، أن حركة "أمل" هي التي تولّت نعيه وكأنه عنصر في ميليشيا وليس في جهاز يفترض أن يكون رسميًا.



كان لافتًا شن إحدى الشخصيات المقربة من "حزب الله" هجومًا عبر مقالة صحفية على مرجعية رئاسية كانت قريبة منها وسعت لانتخابها، وقد علم أن السبب ليس سياسيًا بل لعدم إعطاء المرجعية لهذه الشخصية دورًا ضمن حلقة المستشارين أو أي دور سياسي آخر.