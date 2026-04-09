الأخبار: كان واضحاً منذ لحظة الاعلان عن اتفاق لوقف النار بين الولايات المتحدة وايران، ليل اول من امس، والذهاب الى مفاوضات مباشرة في اسلام آباد، أن الكيان الصهيوني أول الخاسرين، بعد فشل رهاناته على إسقاط النظام في إيران، وعلى القضاء على المقاومة التي تمكنت من تغيير المعادلة التي أرساها العدو بعد اتفاق تشرين الثاني ٢٠٢٤.



وقد كانت الصدمة واضحة في مواقف الإعلام العبري فور الإعلان الرسمي عن الهدنة فجر أمس، والتي وصلت إلى حد الهجوم على البيت الأبيض لفرضه الهدنة من دون تشاورٍ مسبق.



مبكراً بدأت التسريبات بأن وقف النار لا يشمل لبنان، في مؤشر على نية العدو فصل لبنان عن الاتفاق، إن لم يكن تفجير الاتفاق من أساسه. واللافت ان قنوات ووسائل اعلام لعبت دوراً في الترويج لهذه السردية، قبل ان يشن العدو بعد ظهر أمس العدوان الأعنف على العاصمة بيروت منذ الغزو الصهيوني عام ١٩٨٢، طالت أحياء مكتظة كالمزرعة والبسطة وتلة الخياط والروشة، الى جانب غارات على الضاحية والجبل والبقاع والجنوب، متسبباً بحمام دم ومجازر بين المدنيين.



وعاشت هذه المناطق التي شهدت اعتداءات متزامنة مشهداً مشابهاً ليوم تفجيرات «البايجرز»، فتوقّف السير في شوارع العاصمة أمام سيارات الإسعاف، وسط هلع عاشه الأهالي، فيما غصّت المستشفيات بالمصابين. وقد حاول إعلام الكيان ومسؤولوه الإيحاء بأنّ ما ارتكبه من جرائم هو «إنجازات أمنية»، عبر الحديث عن اختراق بنية حزب الله، والتسويق بأنّه استهدف قياديين في الحزب.



وقد هدّد العدوان الواسع على لبنان بإسقاط الاتفاق الأميركي – الإيراني، مع إنكار الولايات المتحدة شمول لبنان به، خلافاً لتأكيدات طهران والوسيط الباكستاني. وإزاء ذلك، ردت طهران على لبنان بإعادة إغلاق مضيق هرمز أمام 99% من السفن، وفق ما ذكرت وكالة أنباء «فارس». كما هدّد قائد قوة الجوفضائية في «الحرس الثوري» برد قاس على جرائم الكيان الصهيوني الوحشية ضد لبنان. واعتبر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن «لبنان كان جزءاً من اتفاق وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة، وأن واشنطن انتهكت حتى الآن 3 بنود من المقترح الإيراني للهدنة».



عون يرد على المجازر بتأكيد التزامه بالمبادرة التفاوضية وحصريّة السلام ويصف الشهداء بـ«الضحايا»



وفي المقابل، قال نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، الذي يُفترض أن يقود المفاوضات مع قاليباف، في تصريحات للصحافيين، إن الإيرانيين «اعتقدوا كما يبدو أن وقف إطلاق النار يشمل لبنان، لكن هذا غير صحيح»، مؤكداً «أننا لم نعد بذلك أبداً، ولم نُشر إلى أنه سيكون كذلك»، مضيفاً أنه «إذا أرادت إيران أن تترك هذه المفاوضات تنهار بسبب تصعيد في لبنان، وهو أمر لا علاقة لها به، فهذا في النهاية قرارهم، لكنه سيكون قراراً غير حكيم».



وكان ترامب تنصّل قبل ذلك من واقع شمول لبنان بالاتفاق، وقال لقناة «بي بي إس» الأميركية، وفق ملخّص لمكالمة هاتفية مقتضبة مع الصحافية ليز لاندرز، إن لبنان «غير مشمول بالاتفاق، بسبب حزب الله». ولدى سؤاله عمّا إذا كان يوافق على استمرار إسرائيل في توجيه ضرباتها للبنان، رد بأن «النزاع بين إسرائيل وحزب الله هو اشتباك منفصل»، رغم أنّ رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي قاد الوساطة بين الجانبين الأميركي والإيراني، كان قد نشر على صفحته على منصة «اكس» أنّ محادثات اسلام آباد نجحت في تحقيق وقف إطلاق نار فوري في كلّ مكان، بما في ذلك لبنان وغيره.



وأصدر حزب الله بياناً استنكر فيه «الإجرام المتفلت الذي هو تعبير واضح عن الخيبة التي مُني بها العدو بعد فشله الذريع في تحقيق أي من أهدافه ومخططاته على مختلف الجبهات، وبعد أن وجد نفسه محاصرًا بحقيقة هزيمته». وشدد على «حقنا الطبيعي والقانوني بمقاومة الاحتلال والرد على عدوانه، وستزيدنا إصراراً على المقاومة والمواجهة لكبح جماح العدو والدفاع عن أهلنا ووطننا وحماية أمننا في وجه العدوان المستمر».





تواطؤ رسمي

وبدلاً من أن تحاول سلطة الوصاية الاستفادة من الفرصة للضغط على العدو لتنفيذ الاتفاق، وهي الفرصة التي وصلتها على طبقٍ من ذهب بعد محاولاتها الفاشلة لاستجداء العدو طلباً للمفاوضات معه، كان اهتمام رئيس الحكومة نوّاف سلام ينصبّ في مكانٍ آخر. فالرجل لم يأبه لأمر شمول لبنان بوقف إطلاق النّار أو كبح آلة الحرب الإسرائيليّة لوقف عدّاد موت المدنيين، أو حتّى السؤال عن أمر انسحاب قوات الاحتلال من الجنوب، وإنّما ما شغله هو كيفيّة مفاوضة إيران لهدنة شملت لبنان، إذ رفض في حديث لـ«الشرق الأوسط» السعودية، أمس «أن يفاوض حول لبنان غير الدّولة اللبنانية»، رافضاً أيضاً الاستفاضة في الحديث عن الاتصالات الجارية لوقف إطلاق النّار في لبنان.



وبذلك بدا سلام يقبل باستمرار الحرب على أن تشترط إيران شمول لبنان باتفاقها مع الولايات المتحدة، وهو الموقف نفسه الذي عبّر عنه أيضاً وزير الخارجيّة يوسف رجي. بينما كانت بعض الأحزاب اللبنانية تحاول التعبير عن شماتتها بما وصفته تخلّي طهران عن لبنان بفصل الجبهات، من دون الوقوف عند تداعيات المجازر المرتكبة، قبل أن تحبط آمالهم بإعادة إيران إقفال مضيق هرمز.



وهذا التواطؤ انسحب على أداء الدولة أمام الاعتداءات الإسرائيلية التي وصلت إلى أكثر من 100 غارة نفّذتها المقاتلات الإسرائيلية في لبنان، إذ تأخر الرد الرسمي لإدانة هذه الاعتداءات بعد صمتٍ أطبق عليها، قبل أن يتمخّض الجبل فيلد فأراً. وبينما كانت فرق الدّفاع المدني تواصل بحثها عن الشهداء تحت الأنقاض، وكانت المقاتلات الإسرائيلية تعيث في الأجواء اللبنانية، كان رئيس الجمهوريّة جوزيف عون يواصل تقديم الهدايا المجانيّة للعدو بتأكيده، خلال استقباله نائب رئيس الحكومة ووزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفوت، أنّ لبنان ملتزم بالمبادرة التفاوضية، وبحصريّة السلاح، وببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. فيما استكثر رئيس الجمهوريّة على الذين قُتلوا بالاعتداءات الإسرائيلية وصفهم بالشهداء، إذ تضمّن بيانه إدانة لـ«استمرار القصف على أهدافٍ مدنيّة (..) أوقع مئات الضحايا والجرحى».