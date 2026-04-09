سكاي نيوز عربية: أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أن إسرائيل ستواصل قتال حزب الله في لبنان بكل ما لديها من قوة رغم وقف إطلاق النار في الحرب مع إيران.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي ديفرين، في رسالة مصورة: "لن نتوقف في لبنان، ولم نتوقف لحظة واحدة".



وأضاف أن هجمات الأربعاء على الحزب المتحالف مع طهران كانت الأوسع منذ تجدد اندلاع الصراع في أوائل مارس، وكانت نتيجة تخطيط طويل الأمد.



وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 182 شخصا وإصابة 890 آخرين في حصيلة غير نهائية للهجمات الإسرائيلية الأربعاء.



وأوضح ديفرين أن مراكز الاستخبارات والقيادة والسيطرة التابعة لحزب الله تعرضت للقصف، إضافة إلى أهداف تابعة للبحرية وقوة الرضوان، وحدة النخبة في الحزب، مجددا اتهامه للحزب بالاختباء خلف المدنيين.