الجيش الإسرائيلي: سنواصل قتال حزب الله في لبنان
09 April 2026
22 secs ago
source: سكاي نيوز عربية
سكاي نيوز عربية: أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أن إسرائيل ستواصل قتال حزب الله في لبنان بكل ما لديها من قوة رغم وقف إطلاق النار في الحرب مع إيران.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي ديفرين، في رسالة مصورة: "لن نتوقف في لبنان، ولم نتوقف لحظة واحدة".
وأضاف أن هجمات الأربعاء على الحزب المتحالف مع طهران كانت الأوسع منذ تجدد اندلاع الصراع في أوائل مارس، وكانت نتيجة تخطيط طويل الأمد.
وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 182 شخصا وإصابة 890 آخرين في حصيلة غير نهائية للهجمات الإسرائيلية الأربعاء.
وأوضح ديفرين أن مراكز الاستخبارات والقيادة والسيطرة التابعة لحزب الله تعرضت للقصف، إضافة إلى أهداف تابعة للبحرية وقوة الرضوان، وحدة النخبة في الحزب، مجددا اتهامه للحزب بالاختباء خلف المدنيين.
Just in
04 :54
غارة جوية إسرائيلية إستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت منذ قليل
04 :52
نتنياهو: مستعدون للعودة إلى القتال ضد إيران في أي وقت (سكاي نيوز عربية) تتمة
04 :46
لبنان: "الحزب": دفاعًا عن لبنان وشعبه وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ استهدفنا مستوطنة المنارة بصليّة صاروخيّة
04 :41
السفير الباكستاني في الولايات المتحدة: لبنان مشمول باتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوسط فيه بين الولايات المتحدة وإيران
04 :38
"مهر": تفعيل الدفاعات الجوية في عدد من المدن الإيرانية وسماع دوي انفجار في أصفهان (روسيا اليوم) تتمة
04 :29
رئيس لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني: النار وحدها التي ستؤدبكم (الميادين) تتمة
سلام يعلن يوم غد الخميس يوم حداد وطني
ماكرون اتصل بسلام وأكّد مساعيه لتأمين وقف اطلاق النار في لبنان
معلوف: جرائم حرب... ونتطلع لوحدة الموقف اللبناني الرسمي والشعبي
إليكم التقرير اليومي الصادر عن "وحدة إدارة مخاطر الكوارث"!
مرقص ناشد المجتمع الدولي وقف الإعتداءات العشوائية
الرئيس الفرنسي عزى بضحايا الاعتداءات الاسرائيلية اليوم
باسيل زار الكاثوليكوس كشيشيان وسلّمه "مقترح حماية لبنان": الرد على إسرائيل والفتنة بمزيد من تضامن اللبنانيين والمسيحيون متوافقون على وضع السلاح في يد الدولة (بعدسة جورج فغالي)
الراعي جال في كوكبا وجديدة مرجعيون والقليعة: الجنوب ليس وحده والكنيسة إلى جانبه والرجاء باقٍ رغم كل الألم
شو الوضع؟ إسرائيل تستهدف مسار وقف النار باعتداءاتها الموسّعة وبيروت مسرح للدمار والمجازر!
أبو زيد: الغارات المدمرة والظلامية تهدد وقف إطلاق التار وأي فرصة للسلام والاستقرار
طوارئ الصحة: غارات العدو على العاصمة والمناطق أدت إلى 112 شهيدا و837 جريحا في حصيلة محدثة غير نهائية
الحرس الثوري محذّرًا الولايات المتحدة واسرائيل: إذا لم تتوقف الاعتداءات على لبنان العزيز فوراً فسوف نعمل بما يمليه علينا واجبنا
وكالة "فارس": إيران أوقفت مرور ناقلات النفط في مضيق هرمز بسبب الغارات الإسرائيليّة على لبنان
الخوري: لا يمكن أن يبقى لبنان مساحة مفتوحة لتصفية حسابات
باسيل: اسرائيل ترتكب جرائم حرب... ومصلحة لبنان في مسار وطني موحد
فضل الله: المقاومون لا يزالون في الميدان ويقاتلون على مقربة من الحدود
خاص - مصادر "المحور": العدوان لن يغير المعادلة والردٍ آتٍ وقريب
مصادر ميدانية: المُستشفيات امتلأت والأشلاء تحت الأنقاض!
بري تعليقاً على العدوان الاسرائيلي: جريمة حرب مكتملة الأركان
الوكالة الوطنية: العثور على جثة الشهيدة الزميلة غادة الدايخ بعد غارة على مبنى في صور
04 :54
غارة جوية إسرائيلية إستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت منذ قليل
-
04 :52
نتنياهو: مستعدون للعودة إلى القتال ضد إيران في أي وقت (سكاي نيوز عربية) تتمة
-
04 :46
لبنان: "الحزب": دفاعًا عن لبنان وشعبه وردًّا على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدوّ استهدفنا مستوطنة المنارة بصليّة صاروخيّة
-
04 :41
السفير الباكستاني في الولايات المتحدة: لبنان مشمول باتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوسط فيه بين الولايات المتحدة وإيران
-
04 :38
"مهر": تفعيل الدفاعات الجوية في عدد من المدن الإيرانية وسماع دوي انفجار في أصفهان (روسيا اليوم) تتمة
-
04 :29
رئيس لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني: النار وحدها التي ستؤدبكم (الميادين) تتمة
نتنياهو: مستعدون للعودة إلى القتال ضد إيران في أي وقت
"مهر": تفعيل الدفاعات الجوية في عدد من المدن الإيرانية وسماع دوي انفجار في أصفهان
ما علاقة البكاء بتحسين المزاج؟
رئيس لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني: النار وحدها التي ستؤدبكم
محضر "الفيدرالي": مخاطر التضخم والشرق الأوسط قد تفرض رفع الفائدة
-
اكتشاف يثير قلق المستشفيات.. المعقمات قد تعزز مقاومة البكتيريا
«رسوم العبور» في «هرمز»... إيران تريد تشريع الجباية وعُمان تتمسك بقانون البحار
السيطرة على حريق بمضمار الدراجات في مجمع ريو دي جانيرو الأولمبي دون إصابات
سيول تقول إن بيونغ يانغ أطلقت صاروخاً بالستياً آخر باتجاه البحر الشرقي
