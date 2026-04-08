سلام يعلن يوم غد الخميس يوم حداد وطني
-
08 April 2026
-
19 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
اعلن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام يوم غد الخميس الواقع فيه ٢٠٢٦/٤/٩ يوم حداد وطني على شهداء وجرحى الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت مئات المدنيين الآمنين العُزل، كما اعلن إقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات في هذا اليوم وتنكيس الأعلام عليها وتعديل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع هذه الفاجعة الوطنية الأليمة.وتوجه بأحر التعازي إلى اللبنانيين وذوي الشهداء خصوصاً متنمنياً الشفاء العاجل للجرحى، وهو يواصل اتصالاته مع الأشقاء العرب والمسؤولين الدوليين من اجل حشد كلّ طاقات لبنان السياسية والدبلوماسية لوقف آلة القتل الاسرائيلية.
-
Just in
-
23 :46
نائب الرئيس الأميركي: إذا أرادت إيران انهيار التفاوض بسبب لبنان الذي لم نقل إنه ضمن الاتفاق فسيكون تصرفا أحمق
-
23 :40
"وول ستريت جورنال": ترامب يدرس معاقبة بعض دول "الناتو" بسبب عدم دعمها للحرب على إيران
-
23 :38
مسؤول بمحافظة خوزستان: الدفاعات الإيرانية أسقطت مسيرة في مدينة شوشتر ما أدى لمقتل طفلة وإصابة 6 آخرين
-
23 :21
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: ادعاء البيت الأبيض أن لبنان ليس جزءا من وقف إطلاق النار نموذج للتنصل من الاتفاق
-
23 :21
وزارة الصحة اللبنانية: 182 شهيدا و890 مصابا في حصيلة غير نهائية للغارات الإسرائيلية على البلاد اليوم
-
23 :06
الغارة على الضاحية استهدفت اتوستراد السيد هادي قرب محطة الكهرباء
-
-
Other stories
-
-
-
ماكرون اتصل بسلام وأكّد مساعيه لتأمين وقف اطلاق النار في لبنان
-
معلوف: جرائم حرب... ونتطلع لوحدة الموقف اللبناني الرسمي والشعبي
-
إليكم التقرير اليومي الصادر عن "وحدة إدارة مخاطر الكوارث"!
-
مرقص ناشد المجتمع الدولي وقف الإعتداءات العشوائية
-
الرئيس الفرنسي عزى بضحايا الاعتداءات الاسرائيلية اليوم
-
باسيل زار الكاثوليكوس كشيشيان وسلّمه "مقترح حماية لبنان": الرد على إسرائيل والفتنة بمزيد من تضامن اللبنانيين والمسيحيون متوافقون على وضع السلاح في يد الدولة (بعدسة جورج فغالي)
-
الراعي جال في كوكبا وجديدة مرجعيون والقليعة: الجنوب ليس وحده والكنيسة إلى جانبه والرجاء باقٍ رغم كل الألم
-
EXCLUSIVE
شو الوضع؟ إسرائيل تستهدف مسار وقف النار باعتداءاتها الموسّعة وبيروت مسرح للدمار والمجازر!
-
أبو زيد: الغارات المدمرة والظلامية تهدد وقف إطلاق التار وأي فرصة للسلام والاستقرار
-
طوارئ الصحة: غارات العدو على العاصمة والمناطق أدت إلى 112 شهيدا و837 جريحا في حصيلة محدثة غير نهائية
-
الحرس الثوري محذّرًا الولايات المتحدة واسرائيل: إذا لم تتوقف الاعتداءات على لبنان العزيز فوراً فسوف نعمل بما يمليه علينا واجبنا
-
وكالة "فارس": إيران أوقفت مرور ناقلات النفط في مضيق هرمز بسبب الغارات الإسرائيليّة على لبنان
-
الخوري: لا يمكن أن يبقى لبنان مساحة مفتوحة لتصفية حسابات
-
باسيل: اسرائيل ترتكب جرائم حرب... ومصلحة لبنان في مسار وطني موحد
-
فضل الله: المقاومون لا يزالون في الميدان ويقاتلون على مقربة من الحدود
-
EXCLUSIVE
خاص - مصادر "المحور": العدوان لن يغير المعادلة والردٍ آتٍ وقريب
-
EXCLUSIVE
مصادر ميدانية: المُستشفيات امتلأت والأشلاء تحت الأنقاض!
-
بري تعليقاً على العدوان الاسرائيلي: جريمة حرب مكتملة الأركان
-
الوكالة الوطنية: العثور على جثة الشهيدة الزميلة غادة الدايخ بعد غارة على مبنى في صور
-
الدفاع المدنيّ: لفتح الطّريق أمام المركبات!
-
-
Just in
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
مصدر أمني: حريق في مركز الدعم الدبلوماسي الأميركي في بغداد
-
-
09 April 2026
-
عواصف تحصد 188 قتيلاً في باكستان وأفغانستان
-
-
-
08 April 2026
-
الذكاء الاصطناعي يتجاوز البحث ليعيد صياغة تجربة المستخدم الرقمية
-
-
08 April 2026
-
واقعة الساحل.. حكم قضائي بتغريم محمد رمضان بتهمة إهانة مهندس صوت
-
-
08 April 2026
-
السويداء السورية: الهجري يحلّ اللجنة القانونية بعد اعتداء مسلح على مديرية التربية
-
-
08 April 2026
-
زعيم المعارضة في إسرائيل: وقف إطلاق النار مع إيران «كارثة سياسية»
-
-
08 April 2026
-
ماذا تفعل المشروبات الغازية «الدايت» بالكبد؟
-
-
08 April 2026
-
لغز بطاقة يحملها كل طيار أميركي.. وتشكل حبل نجاته
-
-
-
08 April 2026
-
نابولي يتوعد لوكاكو بعد رفضه العودة من بلجيكا
-
-
08 April 2026
-
براد بيت لأنجلينا جولي: أريد الاسترخاء في قصرنا الذي تبلغ قيمته 164مليون دولار
-
-
08 April 2026