تلقّى رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اتصالًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أكّد" تضامنه مع لبنان"، وأشار إلى أنه "يقوم بمساعٍ ديبلوماسية حثيثة لتأمين وقف إطلاق النار في لبنان".