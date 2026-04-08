كتب النائب السابق سيزار المعلوف: جريمة حرب ينفذّها الاسرائيليون في بيروت، بعد استهداف المواطنين اللبنانيين المدنيين في بيوتهم.

وأضاف أبي خليل: هي ليست مراكز عسكرية، ولا مواقع قتالية، والا لكانت إسرائيل استهدفتها منذ بداية الحرب. بل هي جرائم قتل مدنيين عن قصد وعمد، من خلال نسف مبان بكاملها، على رؤوس ساكنيها.



اين المجتمع الدولي والمنظمات الانسانية والحقوقية؟ اين ضمائرهم امام مشاهد الأطفال والنساء الضحايا والجرحى والمفقودين تحت الدمار؟ ما حاجة العالم إلى المنظمات الدولية إذا كانت عاجزة عن ردع جرائم الحرب؟

نتطلّع إلى وحدة الموقف اللبناني الرسمي والشعبي اولاً واخيراً، للتكاتف والتعاضد، ودعوة الدول الراعية لإتفاقية التسوية التي جرت بين واشنطن وطهران، من اجل شمول لبنان في تنفيذ وقف الحرب