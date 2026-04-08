جاء في التقرير اليومي للوضع الراهن، والصادر عن "وحدة إدارة مخاطر الكوارث" في السرايا الكبيرة، اليوم الأربعاء 8 نيسان 2026:







* مراكز الإيواء التي تمّ فتحها: 680







* العدد الإجمالي للنازحين في مراكز الإيواء: 139,241







* العدد الإجمالي للعائلات النازحة في مراكز الإيواء: 36,173







* الأعمال العدائيّة: 6,275







* الخسائر البشريّة / الإصابات (التعداد اليومي):







* الشهداء: 112+







* الجرحى: 837+







- بحسب آخر تحديث صادر عن وزارة الصحّة العامّة (19:00)