الرئيس الفرنسي عزى بضحايا الاعتداءات الاسرائيلية اليوم

الرئيس ماكرون ابلغ الرئيس عون في اتصال هاتفي

استعداده لاجراء الاتصالات اللازمة كي يشمل اتفاق وقف النار لبنان

تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالا هاتفياً مساء اليوم من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي قدم له التعازي بالضحايا الذين سقطوا في الاعتداءات الاسرائيلية التي استهدفت اليوم احياء في العاصمة اللبنانية وفي الضواحي والجبل والجنوب والبقاع ، وأعرب عن تضامنه والشعب الفرنسي مع لبنان وشعبه في هذه الظروف الصعبة . وتداول الرئيسان عون وماكرون في آخر التطورات بعد الإعلان عن الاتفاق على وقف النار بين الولايات المتحدة الأميركية وايران وبدء المفاوضات بينهما يوم الجمعة المقبل. وقد ابدى الرئيس ماكرون استعداده لاجراء الاتصالات اللازمة كي يشمل اتفاق وقف النار لبنان ايضاً لوضع حد للاعتداءات الاسرائيلية على لبنان

وشكر الرئيس عون الرئيس ماكرون على مواقفه الداعمة دوماً للبنان وشعبه والمساعدات التي قدمتها بلاده للتخفيف من معاناة اللبنانيين الذين اضطرّوا إلى النزوح قسرا من بلداتهم وقراهم .

