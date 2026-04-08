الرئيس الفرنسي عزى بضحايا الاعتداءات الاسرائيلية اليوم
08 April 2026
17 secs ago
source: tayyar.org
الرئيس ماكرون ابلغ الرئيس عون في اتصال هاتفي
استعداده لاجراء الاتصالات اللازمة كي يشمل اتفاق وقف النار لبنان
تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالا هاتفياً مساء اليوم من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي قدم له التعازي بالضحايا الذين سقطوا في الاعتداءات الاسرائيلية التي استهدفت اليوم احياء في العاصمة اللبنانية وفي الضواحي والجبل والجنوب والبقاع ، وأعرب عن تضامنه والشعب الفرنسي مع لبنان وشعبه في هذه الظروف الصعبة . وتداول الرئيسان عون وماكرون في آخر التطورات بعد الإعلان عن الاتفاق على وقف النار بين الولايات المتحدة الأميركية وايران وبدء المفاوضات بينهما يوم الجمعة المقبل. وقد ابدى الرئيس ماكرون استعداده لاجراء الاتصالات اللازمة كي يشمل اتفاق وقف النار لبنان ايضاً لوضع حد للاعتداءات الاسرائيلية على لبنان
وشكر الرئيس عون الرئيس ماكرون على مواقفه الداعمة دوماً للبنان وشعبه والمساعدات التي قدمتها بلاده للتخفيف من معاناة اللبنانيين الذين اضطرّوا إلى النزوح قسرا من بلداتهم وقراهم .
Just in
22 :53
غارة إسرائيلية عنيفة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت
22 :46
لا غارة على الجناح بل حريق سيارة بسبب ماس كهربائي
22 :45
نائب الرئيس الأميركي: الإيرانيون ظنوا أن اتفاق وقف إطلاق النار يشمل لبنان وهو ليس كذلك
22 :38
معلومات عن غارة على الجناح
22 :37
وكالة فارس الايرانية: إغلاق مضيق هرمز بالكامل وناقلات النفط تعود أدراجها
22 :35
الوكالة الوطنية: غارتان إسرائيليتان على بلدتي الجميجمة والغندورية - قضاء بنت جبيل
