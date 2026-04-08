زار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس آرام الاول كشيشيان على رأس وفد ضم نائبي الرئيس للشؤون السياسية والإدارية مارتين نجم كتيلي وغسان الخوري ورافي خانجيان من قسم العلاقات الروحية في "التيار"، وسلمه مقترح "حماية لبنان".

واشار باسيل في تصريح عقب اللقاء الى أننا "زرنا غبطة البطريرك لنستكمل الجولة التي نقوم بها بتقديم مقترح حماية لبنان وقد زرنا معظم المرجعيات السياسية والروحية والاحزاب والقوى السياسية والنواب وقد ووجدنا من الاغلبية العظمى تأييداً لهذا المسعى ولمضمون المقترح وتشجيعاً لاستكمال الورقة".

واضاف: "قمنا في المجلس السياسي بتحديث هذه الورقة واليوم نقوم بجولة مشاورات لنرى كيفية ترجمة هذه الافكار الى واقع يحتمه الوضع القائم لأننا بحاجة الى التقارب لنمنع اي فتنة تحضر في لبنان. وتابع: "رأينا كيف ان اسرائيل تحاول تعطيل اتفاق وقف اطلاق النار بمزيد من التصعيد في لبنان وهذا الامر يجب ان يرد عليه اللبنانيون بمزد من التضامن بين بعضهم لنكون في مسار ينتهي فيه الاعتداء والاحتلال الاسرائيلي للبنان وتتحقق فيه الدولة التي تمسك فيه قرارها وسلاحها لنخرج من هذه الازمة ونذهب في اتجاه مسار حقيقي فيه حماية ودفاع للبنان".

ولفت باسيل إلى أن مظاهر الإقتتال الداخلي تزداد، وأوضح: اليوم تُستهدف مناطق سُنية لتأليب السُنّة على الشيعة ورأينا كيف استهدفت عين سعادة منذ يومين لتأليب المسيحيين على الشيعة وكل ما انقلب اللبنانيون ضد بعضم كلما كان هناك مستفيد غير لبنان. وأضاف:"لمنع هذا الأمر يجب أن يتضامن اللبنانيون بين بعضهم وألا يذهبوا إلى أجواء فيها نفور وتقسيم وحمل سلاح وإطلاق رصاص فكل لبناني بريء يسقط نحزن ونبكي عليه والحزن يجب أن يترجم بمزيد من التضامن وليس بالمزيد من الإنقسام بين بعضنا".



ولفت باسيل الى أن "اسرائيل منزعجة من وقف اطلاق النار" وإلى أنه "بما تقوم به تسعى للتأكيد أن المسار اللبناني منفصل وأنها ستكمل بالحرب علينا". وقال إن "رئيس وزراء باكستان أكد أن وقف اطلاق النار يشمل كل المنطقة بما فيها لبنان، والرئيس الاميركي دونالد ترامب ذكّر بالنقاط العشرة لوقف اطلاق النار والإيرانيون أكدوا هذا الأمر.

وشدد باسيل على أن "اسرائيل هي من ترفض وقف النار ومن يحسم الموضوع هو ميزان القوة بين الولايات المتحدة وايران، فهل هي قادرة أن تفرض على اميركا واسرائيل وقف اطلاق نار في لبنان". وأوضح: " لا نملك الجواب على ذلك والايام تظهره، ومن الاساس كنا مع عدم ادخال لبنان في هذه الحرب لأنه لو لم يحصل ذلك لما كنا اضطررنا الى البحث عن كيفية ايقاف الحرب".

وأكد أن "ما شهدناه من غارات اسرائيلية على لبنان هو مسعى جديد انتقامي من لبنان واللبنانيين في ظل القصف العشوائي وجرائم الحرب التي نشهدها"، لافتا الى أن "هناك لبنانيين ابرياء يسقطون من جميع المناطق وجميع الطوائف واسرائيل تقتلهم وليس اللبنانيون". وأضاف: "لذلك فلو حملنا المسؤولية للبنانيٍ آخر بالتسبب بالحرب، ولكن اسرائيل هي من يقتل اللبنانيين ولهذا يجب ان نتضامن مع بعضنا أكثر حتى لا تحقق اسرائيل غايتها من الغارات عبر تأليب اللبنانيين على بعضهم".

وختم باسيل قائلاً: "يجب ان يتوحد المسيحيون على رفض العنف والاقتتال الداخلي وعلى رفض تقسيم لبنان، والمسيحيون يتوافقون على ضرورة ان يكون السلاح بيد الدولة وجميعهم يقولون انهم يريدون الدولة وبالتالي يجب ألا تكون ردة فعلهم رفض هذا الشيء باستخدامه نفسه"، ونحن لا نريد امناً ذاتياً ولا عنفاً ولا تحريضاً طائفياً بل نريد الدولة والقانون"