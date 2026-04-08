الراعي جال في كوكبا وجديدة مرجعيون والقليعة: الجنوب ليس وحده والكنيسة إلى جانبه والرجاء باقٍ رغم كل الألم
08 April 2026
source: tayyar.org
جال البطريرك الماروني لكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في إطار زيارته الرعوية إلى جنوب لبنان، على عدد من البلدات الحدودية في قضاءي مرجعيون وحاصبيا، شملت كوكبا، جديدة مرجعيون، والقليعة، حيث حملت هذه الجولة أبعادًا روحية ووطنية وإنسانية عكست عمق معاناة أبناء المنطقة وصمودهم في وجه الظروف الأمنية الصعبة.
ففي المحطة الأولى، وصل البطريرك الراعي إلى بلدة كوكبا، حيث كان في استقباله حشد من أبناء القرى الحدودية، إلى جانب فعاليات روحية وبلدية واجتماعية. وقد طغى على الاستقبال طابع وجداني مؤثر، عبّر عن تمسّك الأهالي بأرضهم والتفافهم حول كنيستهم، في ظل ما تعانيه المنطقة من توتر وخطر دائم. وفي كلمته، أكد الراعي أن الكنيسة لم تغب يومًا عن أبناء الجنوب، وهي حاضرة معهم في الألم كما في الرجاء، مشددًا على أن هذه الزيارة تحمل رسالة واضحة بأنهم ليسوا وحدهم، وأن وجعهم هو وجع الوطن بأسره. كما لفت إلى أن الإنسان يصبح يتيمًا حين يُقتلع من أرضه، مؤكدًا أن أبناء هذه القرى يشكّلون خط الدفاع الأول عن هوية لبنان وكرامته.
وفي جديدة مرجعيون، المحطة الثانية، استُقبل البطريرك في أجواء إيمانية ووطنية مؤثرة، بحضور شعبي وكنسي وبلدي واسع. وقد عبّرت الكلمات الترحيبية عن وجع الناس وإصرارهم على البقاء رغم التهجير والقلق. ومن هناك، شدد الراعي على أن الكنيسة جاءت لتصلي من أجل السلام، معتبرًا أن الحرب لا تنتج إلا الدمار والاقتلاع، وأن السلام هو واجب ومسؤولية وليس مجرد أمنية. كما دعا إلى حماية المدنيين واحترام القوانين الإنسانية، مؤكدًا أن أبناء الجنوب لم يغيبوا عن صلاته، وأن الكنيسة ستبقى إلى جانبهم في هذه المرحلة الصعبة، حاملة آلامهم وآمالهم نحو غد أكثر أمانًا.
أما في القليعة، المحطة الثالثة، فقد ترأس البطريرك الراعي الذبيحة الإلهية في أجواء روحية مؤثرة، بحضور حشد من المؤمنين والفعاليات. وتميّزت هذه المحطة بتلاوة رسالة قداسة البابا لاون الرابع عشر إلى أبناء الجنوب، والتي نقلت تضامن الكرسي الرسولي وقربه من معاناة الأهالي، مؤكدة أن أبناء هذه الأرض ليسوا منسيين، وأن عيد الفصح يبقى علامة رجاء بانتصار الحياة على الموت. وفي عظته، شدد الراعي على أن جوهر الرسالة المسيحية هو المحبة التي تُترجم خدمة وثباتًا، مستعيدًا سؤال المسيح لبطرس "أتحبني؟... ارعَ خرافي"، ومؤكدًا أن هذه الدعوة موجّهة لكل مؤمن.
كما توقف عند شهادة الخوري بيار الراعي، معتبرًا إياه "شهيد الواجب الكهنوتي"، مشددًا على أن "الكنيسة جاءت لتعزية القلوب والصلاة من أجل الشهداء والمتألمين، ولتؤكد أن من يعيش للمسيح يبقى حيًا في ذاكرة شعبه. وختم بالتأكيد أن لبنان لا يموت، لأنه وطن محمول بالصلاة، في رسالة اختصرت أبعاد الزيارة: الجنوب ليس وحده، والكنيسة إلى جانبه، والرجاء باقٍ رغم كل الألم".
Just in
21 :13
استهداف جسر القاسمية البحري
21 :11
اتحاد النقابات المهنية والعمالية مستنكرا الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان: لإعلان الحداد الرسمي والإضراب العام تعبيرًا عن وحدة الموقف في وجه العدوان
21 :09
الرئيس الفرنسي عزى بضحايا الاعتداءات الاسرائيلية اليوم تتمة
21 :05
البيت الأبيض: لبنان ليس جزءا من اتفاق وقف النار مع إيران
21 :04
وزير الخارجية الإيطالي: أصدرتُ تعليمات باستدعاء سفير "إسرائيل" لدينا ليوضح ما حدث اليوم في لبنان
20 :58
باسيل زار الكاثوليكوس كشيشيان وسلّمه "مقترح حماية لبنان": الرد على إسرائيل والفتنة بمزيد من تضامن اللبنانيين والمسيحيون متوافقون على وضع السلاح في يد الدولة (بعدسة جورج فغالي) تتمة
EXCLUSIVE
شو الوضع؟ إسرائيل تستهدف مسار وقف النار باعتداءاتها الموسّعة وبيروت مسرح للدمار والمجازر!
أبو زيد: الغارات المدمرة والظلامية تهدد وقف إطلاق التار وأي فرصة للسلام والاستقرار
طوارئ الصحة: غارات العدو على العاصمة والمناطق أدت إلى 112 شهيدا و837 جريحا في حصيلة محدثة غير نهائية
الحرس الثوري محذّرًا الولايات المتحدة واسرائيل: إذا لم تتوقف الاعتداءات على لبنان العزيز فوراً فسوف نعمل بما يمليه علينا واجبنا
وكالة "فارس": إيران أوقفت مرور ناقلات النفط في مضيق هرمز بسبب الغارات الإسرائيليّة على لبنان
الخوري: لا يمكن أن يبقى لبنان مساحة مفتوحة لتصفية حسابات
باسيل: اسرائيل ترتكب جرائم حرب... ومصلحة لبنان في مسار وطني موحد
فضل الله: المقاومون لا يزالون في الميدان ويقاتلون على مقربة من الحدود
EXCLUSIVE
خاص - مصادر "المحور": العدوان لن يغير المعادلة والردٍ آتٍ وقريب
EXCLUSIVE
مصادر ميدانية: المُستشفيات امتلأت والأشلاء تحت الأنقاض!
بري تعليقاً على العدوان الاسرائيلي: جريمة حرب مكتملة الأركان
الوكالة الوطنية: العثور على جثة الشهيدة الزميلة غادة الدايخ بعد غارة على مبنى في صور
الدفاع المدنيّ: لفتح الطّريق أمام المركبات!
رئاسة مجلس الوزراء: سيُعاد فتح معبر المصنع ابتداءً من الساعة السادسة مساء اليوم
الرئيس عون يدين العدوان الإسرائيلي ويحمّله كامل المسؤولية عن تداعياته ويدعو المجتمع الدولي للتدخل
الجيش الإسرائيلي يحذّر سكان لبنان!
سلام: جميع أصدقاء لبنان مدعوون إلى مساعدتنا على وقف الاعتداءات بكل الوسائل المتاحة
قوى الأمن تدعو للامتناع عن التنقل إلّا عند الضرورة القصوى!
إجلاء الموظفين إلى الملجأ.. هذا ما حصل أمام السفارة الأميركية في عوكر!
الحجار أعطى توجيهاته: للإنتشار الأمني بشكل فوري!
الرئيس الفرنسي عزى بضحايا الاعتداءات الاسرائيلية اليوم
-
-
-
08 April 2026
-
باسيل زار الكاثوليكوس كشيشيان وسلّمه "مقترح حماية لبنان": الرد على إسرائيل والفتنة بمزيد من تضامن اللبنانيين والمسيحيون متوافقون على وضع السلاح في يد الدولة (بعدسة جورج فغالي)
-
-
-
08 April 2026
-
EXCLUSIVE
شو الوضع؟ إسرائيل تستهدف مسار وقف النار باعتداءاتها الموسّعة وبيروت مسرح للدمار والمجازر!
-
-
-
08 April 2026
-
أبو زيد: الغارات المدمرة والظلامية تهدد وقف إطلاق التار وأي فرصة للسلام والاستقرار
-
-
-
08 April 2026
-
طوارئ الصحة: غارات العدو على العاصمة والمناطق أدت إلى 112 شهيدا و837 جريحا في حصيلة محدثة غير نهائية
-
-
-
08 April 2026
-
الحرس الثوري محذّرًا الولايات المتحدة واسرائيل: إذا لم تتوقف الاعتداءات على لبنان العزيز فوراً فسوف نعمل بما يمليه علينا واجبنا
-
-
-
08 April 2026
-
وكالة "فارس": إيران أوقفت مرور ناقلات النفط في مضيق هرمز بسبب الغارات الإسرائيليّة على لبنان
-
-
-
08 April 2026
-
الخوري: لا يمكن أن يبقى لبنان مساحة مفتوحة لتصفية حسابات
-
-
-
08 April 2026
-
باسيل: اسرائيل ترتكب جرائم حرب... ومصلحة لبنان في مسار وطني موحد
-
-
-
08 April 2026
-
فضل الله: المقاومون لا يزالون في الميدان ويقاتلون على مقربة من الحدود
-
-
-
08 April 2026