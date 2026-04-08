



ما كان مأمولاً من مسار وقف النار بين الولايات المتحدة وإيران، انقلب في لبنان وعاصمته خاصةً، إلى مجازر وأشلاء واستهداف المدنيين. فبعد أن شهد صباح الأربعاء اختلافات حول شمول وقف النار لبنان، تعمّدت إسرائيل محاولة تخريب هذا المسار باعتداءات واسعة من الجنوب إلى الشمال، فيما كانت بيروت عرضة للإعتداءات الأقسى. ونتيجة لذلك، بدأت ترتسم الأسئلة حول موقع لبنان في وقف الحرب، ومدى ذهاب إيران في إعلانها شموله باتفاق وقف النار. وما زاد من الأسئلة، تصريح دونالد ترامب عن أن لبنان غير مشمول ضمن الإتفاق، على أن تتم "معالجة" ذلك "بمسار منفصل". المجهول إذاً، يخيم مرة جديدة.



ومن بربور إلى الحمرا والبسطة وتلة الخياط، انهارت مبان بكاملها، ورسمت أجساد مئات الشهداء ودماؤهم مرةً جديدة سِفراً من أسفار التوحش وجرائم الحرب المعتادة إسرائيلياً. مشهدٌ سوريالي ارتسمَ في العاصمة والمدن والقرى، فازدحمت المستشفيات وأُقفِلت الطرقات وتتالت النداءات للتبرع بالدم. وبعد أكثر من مئة غارة الصبح والظهر، استؤنفت المساء باستهداف تلة الخياط ما أدى إلى انهيار مبنى بكامله.



الحرس الثوري أعلن من جهته أنه إذا لم تتوقف الاعتداءات على لبنان فوراً فسوف "يعمل بما يمليه" عليه "واجبه". أما إسرائيل، فقد صعدت من تهديداتها، لتطال مجدداً الحكومة اللبنانية، وتركزت على مشاركة حزب الله فيها، وتتوعد بالمزيد من الإعتداءات. وقد اعتبرتْ هيئة البث الإسرائيلية أن ترامب منح إسرائيل ضوءاً أخضر، فيما أشارت معلومات إلى أنه سيتم استهداف مناطق في لبنان من دون إنذار مسبق.



في ردود فعل الدولة اللبنانية، أعلنَ رئيس الجمهورية جوزاف عون ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات المتكررة". رئيس الحكومة نواف سلام رأى أن "جميع أصدقاء لبنان مدعوون إلى مساعدتنا على وقف هذه الاعتداءات بكل الوسائل المتاحة." أما رئيس مجلس النواب نبيه بري وبعد أن كان تواصل صباحاً مع السفير الباكستاني طالباً تأكيد شمول وقف النار لبنان، فقد أكد أن عدوان إسرائيل جريمة حرب مكتملة الأركان، لافتاً إلى أنها اختبار لكل اللبنانيين قيادات سياسية وروحية وأهلية للتوحد خلف الدماء. .

وقد أكد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من جهته أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب لإفشال وقف إطلاق النار. وشدد باسيل على أن "مصلحة لبنان تكمن في مسار وطني موحّد يضمن انسحابها من الأراضي المحتلة، وقف الاعتداءات، واستعادة الحقوق، مع ترسيخ حصرية السلاح والقرار بيد الدولة، وتعزيز الجيش، وتحييد لبنان بضمانات دولية، وصولًا إلى سلام عادل".

وفي التحركات أيضاً جال البطريرك بشارة بطرس الراعي اليوم على القرىة الحدودية، مشدداً على أن سكانها هم سياج الوطن ومن دونهم الأرض مباحة".