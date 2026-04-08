شو الوضع؟ إسرائيل تستهدف مسار وقف النار باعتداءاتها الموسّعة وبيروت مسرح للدمار والمجازر!
08 April 2026
16 secs ago
source: tayyar.org
ما كان مأمولاً من مسار وقف النار بين الولايات المتحدة وإيران، انقلب في لبنان وعاصمته خاصةً، إلى مجازر وأشلاء واستهداف المدنيين. فبعد أن شهد صباح الأربعاء اختلافات حول شمول وقف النار لبنان، تعمّدت إسرائيل محاولة تخريب هذا المسار باعتداءات واسعة من الجنوب إلى الشمال، فيما كانت بيروت عرضة للإعتداءات الأقسى. ونتيجة لذلك، بدأت ترتسم الأسئلة حول موقع لبنان في وقف الحرب، ومدى ذهاب إيران في إعلانها شموله باتفاق وقف النار. وما زاد من الأسئلة، تصريح دونالد ترامب عن أن لبنان غير مشمول ضمن الإتفاق، على أن تتم "معالجة" ذلك "بمسار منفصل". المجهول إذاً، يخيم مرة جديدة.
ومن بربور إلى الحمرا والبسطة وتلة الخياط، انهارت مبان بكاملها، ورسمت أجساد مئات الشهداء ودماؤهم مرةً جديدة سِفراً من أسفار التوحش وجرائم الحرب المعتادة إسرائيلياً. مشهدٌ سوريالي ارتسمَ في العاصمة والمدن والقرى، فازدحمت المستشفيات وأُقفِلت الطرقات وتتالت النداءات للتبرع بالدم. وبعد أكثر من مئة غارة الصبح والظهر، استؤنفت المساء باستهداف تلة الخياط ما أدى إلى انهيار مبنى بكامله.
الحرس الثوري أعلن من جهته أنه إذا لم تتوقف الاعتداءات على لبنان فوراً فسوف "يعمل بما يمليه" عليه "واجبه". أما إسرائيل، فقد صعدت من تهديداتها، لتطال مجدداً الحكومة اللبنانية، وتركزت على مشاركة حزب الله فيها، وتتوعد بالمزيد من الإعتداءات. وقد اعتبرتْ هيئة البث الإسرائيلية أن ترامب منح إسرائيل ضوءاً أخضر، فيما أشارت معلومات إلى أنه سيتم استهداف مناطق في لبنان من دون إنذار مسبق.
في ردود فعل الدولة اللبنانية، أعلنَ رئيس الجمهورية جوزاف عون ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات المتكررة". رئيس الحكومة نواف سلام رأى أن "جميع أصدقاء لبنان مدعوون إلى مساعدتنا على وقف هذه الاعتداءات بكل الوسائل المتاحة." أما رئيس مجلس النواب نبيه بري وبعد أن كان تواصل صباحاً مع السفير الباكستاني طالباً تأكيد شمول وقف النار لبنان، فقد أكد أن عدوان إسرائيل جريمة حرب مكتملة الأركان، لافتاً إلى أنها اختبار لكل اللبنانيين قيادات سياسية وروحية وأهلية للتوحد خلف الدماء. .
وقد أكد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من جهته أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب لإفشال وقف إطلاق النار. وشدد باسيل على أن "مصلحة لبنان تكمن في مسار وطني موحّد يضمن انسحابها من الأراضي المحتلة، وقف الاعتداءات، واستعادة الحقوق، مع ترسيخ حصرية السلاح والقرار بيد الدولة، وتعزيز الجيش، وتحييد لبنان بضمانات دولية، وصولًا إلى سلام عادل".
وفي التحركات أيضاً جال البطريرك بشارة بطرس الراعي اليوم على القرىة الحدودية، مشدداً على أن سكانها هم سياج الوطن ومن دونهم الأرض مباحة".
Just in
21 :13
استهداف جسر القاسمية البحري
21 :11
اتحاد النقابات المهنية والعمالية مستنكرا الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان: لإعلان الحداد الرسمي والإضراب العام تعبيرًا عن وحدة الموقف في وجه العدوان
21 :09
الرئيس الفرنسي عزى بضحايا الاعتداءات الاسرائيلية اليوم تتمة
21 :05
البيت الأبيض: لبنان ليس جزءا من اتفاق وقف النار مع إيران
21 :04
وزير الخارجية الإيطالي: أصدرتُ تعليمات باستدعاء سفير "إسرائيل" لدينا ليوضح ما حدث اليوم في لبنان
20 :58
باسيل زار الكاثوليكوس كشيشيان وسلّمه "مقترح حماية لبنان": الرد على إسرائيل والفتنة بمزيد من تضامن اللبنانيين والمسيحيون متوافقون على وضع السلاح في يد الدولة (بعدسة جورج فغالي) تتمة
Other stories
أبو زيد: الغارات المدمرة والظلامية تهدد وقف إطلاق التار وأي فرصة للسلام والاستقرار
طوارئ الصحة: غارات العدو على العاصمة والمناطق أدت إلى 112 شهيدا و837 جريحا في حصيلة محدثة غير نهائية
الحرس الثوري محذّرًا الولايات المتحدة واسرائيل: إذا لم تتوقف الاعتداءات على لبنان العزيز فوراً فسوف نعمل بما يمليه علينا واجبنا
وكالة "فارس": إيران أوقفت مرور ناقلات النفط في مضيق هرمز بسبب الغارات الإسرائيليّة على لبنان
الخوري: لا يمكن أن يبقى لبنان مساحة مفتوحة لتصفية حسابات
باسيل: اسرائيل ترتكب جرائم حرب... ومصلحة لبنان في مسار وطني موحد
فضل الله: المقاومون لا يزالون في الميدان ويقاتلون على مقربة من الحدود
EXCLUSIVE
خاص - مصادر "المحور": العدوان لن يغير المعادلة والردٍ آتٍ وقريب
EXCLUSIVE
مصادر ميدانية: المُستشفيات امتلأت والأشلاء تحت الأنقاض!
بري تعليقاً على العدوان الاسرائيلي: جريمة حرب مكتملة الأركان
الوكالة الوطنية: العثور على جثة الشهيدة الزميلة غادة الدايخ بعد غارة على مبنى في صور
الدفاع المدنيّ: لفتح الطّريق أمام المركبات!
رئاسة مجلس الوزراء: سيُعاد فتح معبر المصنع ابتداءً من الساعة السادسة مساء اليوم
الرئيس عون يدين العدوان الإسرائيلي ويحمّله كامل المسؤولية عن تداعياته ويدعو المجتمع الدولي للتدخل
الجيش الإسرائيلي يحذّر سكان لبنان!
سلام: جميع أصدقاء لبنان مدعوون إلى مساعدتنا على وقف الاعتداءات بكل الوسائل المتاحة
قوى الأمن تدعو للامتناع عن التنقل إلّا عند الضرورة القصوى!
إجلاء الموظفين إلى الملجأ.. هذا ما حصل أمام السفارة الأميركية في عوكر!
الحجار أعطى توجيهاته: للإنتشار الأمني بشكل فوري!
استشهاد 3 فتيات جرّاء غارة إسرائيلية
الرئيس الفرنسي عزى بضحايا الاعتداءات الاسرائيلية اليوم
08 April 2026
باسيل زار الكاثوليكوس كشيشيان وسلّمه "مقترح حماية لبنان": الرد على إسرائيل والفتنة بمزيد من تضامن اللبنانيين والمسيحيون متوافقون على وضع السلاح في يد الدولة (بعدسة جورج فغالي)
08 April 2026
الراعي جال في كوكبا وجديدة مرجعيون والقليعة: الجنوب ليس وحده والكنيسة إلى جانبه والرجاء باقٍ رغم كل الألم
08 April 2026
أبو زيد: الغارات المدمرة والظلامية تهدد وقف إطلاق التار وأي فرصة للسلام والاستقرار
08 April 2026
طوارئ الصحة: غارات العدو على العاصمة والمناطق أدت إلى 112 شهيدا و837 جريحا في حصيلة محدثة غير نهائية
08 April 2026
الحرس الثوري محذّرًا الولايات المتحدة واسرائيل: إذا لم تتوقف الاعتداءات على لبنان العزيز فوراً فسوف نعمل بما يمليه علينا واجبنا
08 April 2026
وكالة "فارس": إيران أوقفت مرور ناقلات النفط في مضيق هرمز بسبب الغارات الإسرائيليّة على لبنان
08 April 2026
الخوري: لا يمكن أن يبقى لبنان مساحة مفتوحة لتصفية حسابات
08 April 2026
باسيل: اسرائيل ترتكب جرائم حرب... ومصلحة لبنان في مسار وطني موحد
08 April 2026
فضل الله: المقاومون لا يزالون في الميدان ويقاتلون على مقربة من الحدود
08 April 2026