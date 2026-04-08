كتب النائب السابق أمل أبو زيد على منصة "أكس": "قلوبنا مثقلة بالحزن والغضب أمام المأساة التي شهدتها مناطق بيروت والجبل والجنوب والبقاع. لا شيء يبرر تحويل الأحياء السكنية إلى ساحات خطر.نرفع الصوت عاليًا ادانة واستنكاراً للغارات المدمرة الظلامية التي تعكس تجاهلًا تامًا للقوانين الدولية ولحياة المدنيين الأبرياء والتي تهدد اتفاق وقف النار وأي فرصة للسلام والاستقرار".