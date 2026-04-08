طوارئ الصحة: غارات العدو على العاصمة والمناطق أدت إلى 112 شهيدا و837 جريحا في حصيلة محدثة غير نهائية
08 April 2026
31 secs ago
source: tayyar.org
اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن "غارات العدو الإسرائيلي على العديد من المناطق اللبنانية وصولا إلى العاصمة بيروت، أدت في حصيلة محدثة غير نهائية إلى 112 شهيدا و837 جريحا".
Just in
21 :13
استهداف جسر القاسمية البحري
21 :11
اتحاد النقابات المهنية والعمالية مستنكرا الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان: لإعلان الحداد الرسمي والإضراب العام تعبيرًا عن وحدة الموقف في وجه العدوان
21 :09
الرئيس الفرنسي عزى بضحايا الاعتداءات الاسرائيلية اليوم تتمة
21 :05
البيت الأبيض: لبنان ليس جزءا من اتفاق وقف النار مع إيران
21 :04
وزير الخارجية الإيطالي: أصدرتُ تعليمات باستدعاء سفير "إسرائيل" لدينا ليوضح ما حدث اليوم في لبنان
20 :58
باسيل زار الكاثوليكوس كشيشيان وسلّمه "مقترح حماية لبنان": الرد على إسرائيل والفتنة بمزيد من تضامن اللبنانيين والمسيحيون متوافقون على وضع السلاح في يد الدولة (بعدسة جورج فغالي) تتمة
Other stories
الحرس الثوري محذّرًا الولايات المتحدة واسرائيل: إذا لم تتوقف الاعتداءات على لبنان العزيز فوراً فسوف نعمل بما يمليه علينا واجبنا
وكالة "فارس": إيران أوقفت مرور ناقلات النفط في مضيق هرمز بسبب الغارات الإسرائيليّة على لبنان
الخوري: لا يمكن أن يبقى لبنان مساحة مفتوحة لتصفية حسابات
باسيل: اسرائيل ترتكب جرائم حرب... ومصلحة لبنان في مسار وطني موحد
فضل الله: المقاومون لا يزالون في الميدان ويقاتلون على مقربة من الحدود
خاص - مصادر "المحور": العدوان لن يغير المعادلة والردٍ آتٍ وقريب
مصادر ميدانية: المُستشفيات امتلأت والأشلاء تحت الأنقاض!
بري تعليقاً على العدوان الاسرائيلي: جريمة حرب مكتملة الأركان
الوكالة الوطنية: العثور على جثة الشهيدة الزميلة غادة الدايخ بعد غارة على مبنى في صور
الدفاع المدنيّ: لفتح الطّريق أمام المركبات!
رئاسة مجلس الوزراء: سيُعاد فتح معبر المصنع ابتداءً من الساعة السادسة مساء اليوم
الرئيس عون يدين العدوان الإسرائيلي ويحمّله كامل المسؤولية عن تداعياته ويدعو المجتمع الدولي للتدخل
الجيش الإسرائيلي يحذّر سكان لبنان!
سلام: جميع أصدقاء لبنان مدعوون إلى مساعدتنا على وقف الاعتداءات بكل الوسائل المتاحة
قوى الأمن تدعو للامتناع عن التنقل إلّا عند الضرورة القصوى!
إجلاء الموظفين إلى الملجأ.. هذا ما حصل أمام السفارة الأميركية في عوكر!
الحجار أعطى توجيهاته: للإنتشار الأمني بشكل فوري!
استشهاد 3 فتيات جرّاء غارة إسرائيلية
"الصحّة" للمواطنين: افتحوا المجال للإسعافات!
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي خلال لحظات شن الضربات في لبنان: سنواصل الغارات دون توقف
EXCLUSIVE
