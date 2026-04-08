كتب نائب رئيس التيار للشؤون الإدارية غسان الخوري:

"التصعيد الإسرائيلي العنيف اليوم بيأكد مرّة جديدة إنو لبنان ما فيه يضل مساحة مفتوحة لتصفية حسابات.

يلي صار بيفرض على الكل يتحمّل مسؤولياته، وبيعجّل بتحويل "ورقة حماية لبنان" يلي وضعها التيار مرتكز وطني جامع بيحمي السيادة ويمنع تكرار هيك كارثة.

مرة جديدة، الحل مش بالانجرار ورا المحاور، بل بتثبيت قرار الدولة وحدها بالسلم والحرب، وبحصرية السلاح، وببناء شبكة أمان سياسية وأمنية بتحمي لبنان وبتحيّدو، توصّلاً لاتفاق سلام بينهي المآسي."