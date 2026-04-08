الخوري: لا يمكن أن يبقى لبنان مساحة مفتوحة لتصفية حسابات
08 April 2026
source: tayyar.org
كتب نائب رئيس التيار للشؤون الإدارية غسان الخوري:
"التصعيد الإسرائيلي العنيف اليوم بيأكد مرّة جديدة إنو لبنان ما فيه يضل مساحة مفتوحة لتصفية حسابات.
يلي صار بيفرض على الكل يتحمّل مسؤولياته، وبيعجّل بتحويل "ورقة حماية لبنان" يلي وضعها التيار مرتكز وطني جامع بيحمي السيادة ويمنع تكرار هيك كارثة.
مرة جديدة، الحل مش بالانجرار ورا المحاور، بل بتثبيت قرار الدولة وحدها بالسلم والحرب، وبحصرية السلاح، وببناء شبكة أمان سياسية وأمنية بتحمي لبنان وبتحيّدو، توصّلاً لاتفاق سلام بينهي المآسي."
Just in
19 :44
طوارئ الصحة: غارات العدو على العاصمة والمناطق أدت إلى 112 شهيدا و837 جريحا في حصيلة محدثة غير نهائية تتمة
19 :42
معلومات الجديد: الجيش اللبناني تبلغ عبر الميكانيزم باخلاء جسر القاسمية البحري في صور تمهيدا لاستهدافه
19 :34
الخارجية القطرية: ندين سلسلة الغارات الإسرائيلية الغاشمة التي استهدفت مناطق واسعة في لبنان ونعدها تصعيداً خطيراً
19 :30
الحرس الثوري محذّرًا الولايات المتحدة واسرائيل: إذا لم تتوقف الاعتداءات على لبنان العزيز فوراً فسوف نعمل بما يمليه علينا واجبنا تتمة
19 :23
الأمم المتحدة تدين بشدة الضربات الإسرائيلية على لبنان
19 :22
إعلام إيراني: تفعيل الدفاعات الجوية في طهران
