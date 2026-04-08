كتب رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل تعليقاً على اعتداءات اليوم: إسرائيل ترتكب جرائم حرب لإفشال وقف إطلاق النار. مصلحة لبنان تكمن في مسار وطني موحّد يضمن انسحابها من الأراضي المحتلة، وقف الاعتداءات، واستعادة الحقوق، مع ترسيخ حصرية السلاح والقرار بيد الدولة، وتعزيز الجيش، وتحييد لبنان بضمانات دولية، وصولًا إلى سلام عادل