أفادت مصادر ميدانية وصحية بأن سيارات الصليب الأحمر والدفاع المدني ومنذ ساعات لا تتوقف عن نقل ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان الى مختلف المستشفيات التي تغصّ بجثث الشهداء والجرحى، كاشفة أن الطواقم الطبية عاجزة عن استيعاب المصابين الذين فاق عددهم الطاقة الإستيعابية للمستشفيات. كما كشفت المصادر أن مئات الأشخاص عالقون حتى الساعة تحت أنقاض المباني في أكثر من منطقة لاسيما في بيروت في ظل صعوبة رفع الرًكام للوصول الى الطبقات السفلى لانتشال الضحايا نظراً لاكتظاظ المباني وعددها وملاصقتها لبعضها البعض كما في حالة كورنيش المزرعة. وحذّرت مصادر طبية من فقدان وحدات الدم لإسعاف المصابين ذوي الحالات الخطيرة.