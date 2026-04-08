بري تعليقاً على العدوان الاسرائيلي: جريمة حرب مكتملة الأركان
08 April 2026
14 secs ago
source: tayyar.org
تعليقا على المجازر التي ارتكبتها إسرائيل اليوم على مساحة لبنان لا سيما تلك التي استهدفت العاصمة بيروت قال رئيس مجلس نواب نبيه بري : أمام تمادي آلة القتل والدمار الإسرائيليتين في حرب الإبادة التي تشنها على لبنان والتي كان أبشع وجوهها العدوان الجوي الغاشم الذي استهدف العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية ومناطق واسعة من البقاع والجبل ، وصيدا وقرى عدة في الجنوب اللبناني وأسفرت عن استشهاد وجرح المئات من المدنيين من بينهم عشرات الأطفال والنساء والشيوخ داخل الأحياء والأبنية المكتظة بالسكان في جريمة حرب مكتملة الأركان.
واضاف الرئيس بري : ان جريمة اليوم المتزامنة مع إتفاق وقف النار الذي أعلن في المنطقة ولم تلتزم به إسرائيل ومستوياتها السياسية والأمنية هو إختبار جدي للمجتمع الدولي وتحد صارخ لكل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية التي تغتالها إسرائيل يومياً من خلال إمعانها باغتيال الإنسان على نحو غير مسبوق في التاريخ المعاصر ، وهي بنفس الوقت إختبار لكل اللبنانيين قيادات سياسية وروحية وأهلية للتوحد خلف الدماء . الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى وحمى الله لبنان .
Just in
18 :19
خارجية العدو الإسرائيلي: إن كان رئيس لبنان ورئيس حكومته عاجزين عن التحرك ضد حزب الله فعلى الأقل يجب ألا يقفا بطريقنا
18 :16
باسيل: اسرائيل ترتكب جرائم حرب... ومصلحة لبنان في مسار وطني موحد تتمة
18 :11
فضل الله: المقاومون لا يزالون في الميدان ويقاتلون على مقربة من الحدود تتمة
18 :06
وزير الإعلام للعربية: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ستطيح بالاستقرار بالمنطقة
18 :04
خاص - مصادر "المحور": العدوان لن يغير المعادلة والردٍ آتٍ وقريب تتمة
18 :01
الدفاع الكويتية: العدوان الإيراني أسفر عن استهداف منشآت تابعة لمؤسسة البترول ومحطات كهرباء وتقطير المياه
Other stories
الوكالة الوطنية: العثور على جثة الشهيدة الزميلة غادة الدايخ بعد غارة على مبنى في صور
الدفاع المدنيّ: لفتح الطّريق أمام المركبات!
رئاسة مجلس الوزراء: سيُعاد فتح معبر المصنع ابتداءً من الساعة السادسة مساء اليوم
الرئيس عون يدين العدوان الإسرائيلي ويحمّله كامل المسؤولية عن تداعياته ويدعو المجتمع الدولي للتدخل
الجيش الإسرائيلي يحذّر سكان لبنان!
سلام: جميع أصدقاء لبنان مدعوون إلى مساعدتنا على وقف الاعتداءات بكل الوسائل المتاحة
قوى الأمن تدعو للامتناع عن التنقل إلّا عند الضرورة القصوى!
إجلاء الموظفين إلى الملجأ.. هذا ما حصل أمام السفارة الأميركية في عوكر!
الحجار أعطى توجيهاته: للإنتشار الأمني بشكل فوري!
استشهاد 3 فتيات جرّاء غارة إسرائيلية
"الصحّة" للمواطنين: افتحوا المجال للإسعافات!
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي خلال لحظات شن الضربات في لبنان: سنواصل الغارات دون توقف
بالتفاصيل: هذه هي المناطق التي تعرّضت للعدوان الإسرائيلي!
استشهاد الشيخ صادق النابلسي!
بيروت تحت الصدمة وسيارات الدفاع المدني والصليب الاحمر نتنشر في شوراعها!
بالفيديو: استهداف إسرائيلي قرب منزل الرئيس بري!
خلال 10 دقائق… الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف 100 موقع للحزب في لبنان
بالفيديو: مشاهد إضافيّة من مكان الغارات العنيفة على بيروت
بالفيديو: مشاهد من مكان الغارة على بربور... وأنباء عن مجزرة!
الخارجية المصرية: الوضع في لبنان لا يزال حرجًا
باسيل: اسرائيل ترتكب جرائم حرب... ومصلحة لبنان في مسار وطني موحد
فضل الله: المقاومون لا يزالون في الميدان ويقاتلون على مقربة من الحدود
EXCLUSIVE
خاص - مصادر "المحور": العدوان لن يغير المعادلة والردٍ آتٍ وقريب
مصادر ميدانية: المُستشفيات امتلأت والأشلاء تحت الأنقاض!
الوكالة الوطنية: العثور على جثة الشهيدة الزميلة غادة الدايخ بعد غارة على مبنى في صور
الدفاع المدنيّ: لفتح الطّريق أمام المركبات!
رئاسة مجلس الوزراء: سيُعاد فتح معبر المصنع ابتداءً من الساعة السادسة مساء اليوم
الرئيس عون يدين العدوان الإسرائيلي ويحمّله كامل المسؤولية عن تداعياته ويدعو المجتمع الدولي للتدخل
الجيش الإسرائيلي يحذّر سكان لبنان!
سلام: جميع أصدقاء لبنان مدعوون إلى مساعدتنا على وقف الاعتداءات بكل الوسائل المتاحة
